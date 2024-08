Plavající profesor Andreas Fath se chytá ve Smiřicích na svoji plavbu do Severního moře | Video: Deník/Petr Vaňous

Německý vědec Andreas Fath se chystá na 1083 kilometrů dlouhou plaveckou trasu po Labi, aby upozornil na znečištění vody mikroplasty. Během pětadvaceti dní plánuje proplavat z východočeských Smiřic až do německého Cuxhavenu. Jeho cílem není sportovní výkon, ale zvýšení povědomí o ekologických problémech řek.

„Pane profesore, tak voda má asi 20 stupňů,“ říká krátce po páteční desáté hodině dopoledne jeden z pomocníků „plavajícího profesora“ Andrease Fatha. Ten se už za pár hodin chce ze Smiřic na Královehradecku vydat na 1083 kilometrů dlouhou plavbu po proudu Labe až do Cuxhavenu. Tedy do místa, kde v Německu ústí Labe do Severního moře.

I když má Fath v plánu zdolat tuto trasu jen za pomocí svých plaveckých schopností za pětadvacet dní, nejde mu o sportovní výkony. Muž, který již takto zdolal Rýn, Dunaj či řeku Tennessee, chce svým počinem zvýšit povědomí o znečištění vody mikroplasty.

Znečištění řek bylo jedním z témat debat kolem nedávno skončené letní olympiády v Paříži. „Jen zběžným pohledem však můžu říci, že Labe u Smiřic vypadá o hodně čistěji než voda v Seině. Vidíte, jak se na hladině tvoří ty malé vlnky? I to je ukazatel toho, že tu voda není tak znečištěná. Ale na celkové výsledky si ještě musíme počkat,“ říká vědec a šipkou se vrhá do vody poblíž smiřického zámeckého parku.

Právě zde v sobotu začne jeho pětadvacetidenní pouť. Muž ji odstartuje zatím v obyčejných plavkách, ale počítá s úseky, kdy na sebe navlékne i speciální neopren, který napodobuje rybí kůži. „Jsem vlastně taková velká tlustá ryba. Oblek, který je upravený tak, že velmi věrně připomíná rybí kůži, si navléknu vždy před velkými městy a za nimi. A nachytám tak na sebe vše, co i ty ryby,“ doplňuje.

Nečistoty na obleku pak budou předmětem dalšího vědeckého výzkumu. „Vždy po několika dnech z neoprenu ‚vylisujeme‘ vše, co jsem cestou nabral a vzorky budu posílat od jednoho výzkumného institutu v Lipsku. Když jsem plaval v Rýnu, nachytal jsem na sebe za první týden 30 druhů nebezpečných látek. A na konci plavby, tedy po třech týdnech, jich bylo už 180,“ vzpomíná.

Denně osm hodin ve vodě

Při cestě mu hrozí i jedno sportovní klání. V nedalekém Hradci Králové se totiž o víkendu uskuteční triatlonový Ironman. „Tomu se snad vyhnu, ale rad se na něj podívám. Stejně jako na všechny krásy Česka podél Labe. Mám k tomu i svoje dioptrické koupací brýle,“ říká s úsměvem Fath.

Ten jej však opouští ve chvíli, kdy mluví o svém poslání. „Chci hlavně v lidech vzbudit povědomí o kvalitě a čistotě vody a ukázat, jak velkým problémem jsou mikroplasty, které se do ní uvolňují nejen z odpadků na březích, ale také při vypouštění odpadu. Právě na ně se navazují i další škodliviny, které jsou nebezpečné nejenom pro vodní živočichy, ale i pro lidi,“ popisuje chemik.

Jeho plánem je denně ve vodě strávit osm hodin a uplavat 50 kilometrů. Kromě českých měst Hradec Králové, Mělník, Roudnice nad Labem či Ústí nad Labem, proplave německými sídly, jako Drážďany, Magdeburg nebo Hamburg. Celou jeho cestu po Labi lze sledovat na webových stránkách projektu.