Dvůr Králové nad Labem má po dlouhých letech znovu textilní muzeum. Nová expozice textilního tisku bude v prostorách Střední školy informatiky a služeb, v budově bývalé textilní školy na nábřeží Jiřího Wolkera, otevřena od pátku 1. listopadu. Expozici, která dokumentuje vývoj textilnictví a zejména textilního tisku nejen v České republice, bude provozovat bude Městské muzeum ve Dvoře Králové, které tím naváže na další stálou expozici Historie města Dvůr Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku.

Do Dvora Králové se vrací po dlouhých letech textilní muzeum, poprvé otevře v pátek 1. listopadu. | Foto: Deník/Jan Braun

Otevírací bude doba bude vždy od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. K vidění jsou vzácné historické stroje, některé i 150 let staré.