„Začalo se pracovat opravdu usilovně. Frézuje se, bagruje a začínají se budovat opěrné zdi koryta řeky Metuje,“ byl se na místě podívat teplický starosta Josef Bitnar.

Na frekventované silnici, která dlouhé roky vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch a nebezpečných prvků, se bude opravovat úsek v celkové délce necelých tří kilometrů. Hotový by měl být do konce září tohoto roku.

Strach z turistů

Zatímco obyvatelé Teplic nad Metují, Zdoňova a Adršpachu a chalupáři z těchto míst mohou použít objízdnou trasu, ostatní mají smůlu. „Dohodli jsme se s městskou policií v Broumově, že tu bude v nepravidelných intervalech kontrolovat, jestli tu jezdí jen ti co mohou. Nejvíce jsme se báli, že budou jezdit Poláci přes hraniční přechod ve Zdoňově. Ten ale asi bude uzavřený ještě dlouho,“ odhaduje starosta, a dodává, že jediná přístupová cestu do Adršpachu vede nyní pouze od Trutnova.

S ohledem na současnou situaci i zde platí, že všechno zlé je pro něco dobré. Díky uzavřeným hraničním přechodům do Polska, odkud přijíždí do skal největší procento návštěvníků, tak prozatím může starosta odložit obavu z nájezdů od našich severních sousedů. „Byl by to zmatek a chaos, kdyby nám do toho vjely davy polských turistů. Děláme ale všechno pro to, abychom byli připraveni i na tuto možnost,“ říká Josef Bitnar.

Zatímco v turisticky vyhledávanějších Adršpašských skalách se prohlídkový okruh uzavřel už v polovině března, tak na turistický okruh do Teplických skal není problém se dostat. U vstupu do skal je sice informační cedule, že skály jsou zavřené a nemělo by se do nich chodit, ale to je na každém člověku. "Tomu se nedá zabránit. Kolem skal není postavena žádná čínská zeď,“ říká starosta, který ví, že pokud do skal někdo chce jít, tak si najde cestu někde mimo oficiální vstup. „Co mám informace, tak se do skal nyní vydává minimum lidí. Jsou to spíše jednotlivci, rozhodně se nejedná o žádné davy,“ dodává starosta.

Jiří Řezník