V Peci pod Sněžkou volilo v prvním kole prezidentských voleb na dvou volebních místech 854 lidí na voličský průkaz. To je o dvě stovky více, než má Pec stálých obyvatel. Při volbách jde o standardní situaci. Před pěti lety jich bylo ve druhém kole prezidentských voleb dokonce 1501.

„Volební účast 89 procent byla z republikového hlediska nadprůměrná, promítá se do ní vysoký počet voličů s voličskými průkazy. Nicméně k volbám přišlo také hodně místních lidí, v Peci 72 procent a ve Velké Úpě 68 procent,“ konstatoval tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou Michal Berger.

Lidé se za prezidenta stydí

„Nějaké volby už jsem zažil. V Peci se volí hodně, chodí skoro všichni místní. Už dříve, když se rozhodovalo mezi stávajícím prezidentem a jeho protikandidátem, měl Jiří Drahoš u nás snad nejvíc hlasů v celé republice. Je to hlavně proto, že Pec po revoluci i teď zůstává pravicová. Stejně jako ti, kteří sem jezdí lyžovat,“ vysvětlil Konkolský, proč v roce 2018 dostal Zemanův soupeř v Peci pod Sněžkou 85,91 procent hlasů. V roce 2013 to bylo podobné. Zemana volilo jen 16 procent lidí, zatímco Karla Schwarzenberga 84 procent.

„Myslím, že letos to bude stejné. Vyhraje jasně ten, koho bereme my, aby nebyl ostudou, jako to je teď. Když poslouchám mladé lidi, jak se vyjadřují o současném prezidentovi, tak slušně řečeno se za něj stydí,“ vypozoroval z častých diskusí na horské boudě.

Situaci mezi sebou rozebírají také boudaři. Kdo od nich hlas nedostane, o tom není pochyb. „Není tady boudař, který by podporoval Babiše. Nadávají na něj všichni,“ potvrdil šéf spolku krkonošských boudařů, že kandidát hnutí ANO není na horách populární.

Výslechy kvůli borůvkovému poháru

Ačkoliv bude Libor Konkolský volit Petra Pavla, v prvním kole mu hlas nedal. „Je smutné, že po 34 letech od revoluce máme na výběr mezi dvěma komunisty. Pořád si říkám, že to není možné, aby se nenašel někdo, kdo neměl komunistickou minulost. Češi jsou ale národ velice tolerantní, plno věcí jim nevadí,“ pokrčil rameny.

Zavzpomínal přitom na výslechy Státní bezpečnosti. Zažil jich několik. "Jako kulturní referent jsem chodil s mojí ženou na vycházky s rekreanty na chatu Severka a netušili jsme, že tam leží estébáci s foťáky. Fotili nás, protože šli po majiteli Severky. Podle nich byl kulak. S manželkou se živili tím, že měli krávu, prodávali rekreantům za úplně směšnou cenu úžasný borůvkový pohár. Estébáci ho chtěli zlikvidovat. Nám zakazovali a vyhrožovali, že tam nesmíme nikdy přijít. Pak ho odsoudili za nedovolené obohacování,“ poznamenal Konkolský.

Babiš tomu rozumí, tvrdí důchodci

Knihovnice Jarmila Juharová naopak ví, proč místní důchodci volí Andreje Babiše. „Nesouhlasí s vládou. Ta toho nedělá moc pro důchodce, ani pro ostatní lidi. Babiš tomu rozumí, je ekonom, podnikatel. Ví, co lidi potřebují. Na pana Pavla jsem žádné plusy moc neslyšela. Spíš zaznívaly obavy, aby nevyvolal válku jako voják. Takhle jsem to slyšela,“ přiblížila, jaké názory znějí mezi seniory v Peci pod Sněžkou.

Ve finálové volbě prezidenta se očekává v Peci pod Sněžkou ještě větší nápor voličů. Když se před pěti lety rozhodovalo, jestli bude na Hradě Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš, dorazilo ve druhém kole 1501 lidí na voličský průkaz, tedy takřka trojnásobek než kolik má Pec obyvatel. „Jsme vybavení, máme dostatečný počet obálek. Doufám, že dostaneme adekvátní množství volebních lístků,“ upozornil Berger.

Při volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 se stalo, že lidé volebními obálkami přeplnili volební urnu a volební komise na radnici v Peci pod Sněžkou musela narychlo shánět druhou, kterou našla na půdě. „To se letos nestane, na rozdíl od parlamentních voleb se lístky nevkládají do obálky velikosti A4, ale do menší obálky A5,“ dodal tajemník úřadu.