Na mnoha místech ale fotku hlavy státu sundali už před lety. "Prezidenti u nás nevisí už řadu let. A zůstane to tak i nadále," komentovala celou záležitost ředitelka rychnovské ZŠ Masarykova Radka Polívková.

S žádostí o reakci oslovil Deník vedení Královéhradeckého kraje. Přestože hejtman Martin Červíček s nedávným jednáním Zemana osobně nesouhlasí, pravomoc rozhodnout se o vyvěšení portrétu prezidenta nechává zcela na uvážení ředitelů škol. "Nedomnívám se, že problém vyřeší jakékoliv populistické opatření. Jsem přesvědčen, že mnohem více než sundávání obrazů je důležité, zda a jak pedagogové na každé škole vštěpují svým studentům skutečné etické hodnoty," vysvětlil své stanovisko hejtman.

Deník v průzkumu oslovil desítku základních a středních škol napříč Královéhradeckým krajem, všude se stejným výsledkem. "V žádné ze tříd portrét prezidenta nemáme už dlouho, ani mít nebudeme," potvrdila také asistentka ředitele další rychnovské základky v Javornické ulici.

Z většiny škol rovněž zaznívá, že se snaží zůstat apolitické. "Naším úkolem je vzdělávat děti. Nad katedrou místo nich visí vizuální pomůcky pro děti, jako jsou mapy nebo plakáty. Pokud ministerstvo školství chce, abychom nějak reagovali, uděláme to. Na pokyny jsme zvyklí, jsme státní škola. Ale nenecháme se zatáhnout do sporů a politických her," vysvětlila postoj ZŠ Masarykova ředitelka Polívková.

Dilema, co pověsit nad katedru, se nevyhýbá ani středním školám. V jičínské Masarykově obchodní akademii září nad katedrami prázdná zeď už devět let. "Přemýšlíme, že bychom obstatali alespoň státní znaky. Ale příští rok jsou volby, tak nejspíš budeme objednávat portréty nového prezidenta," uvedl ředitel MOA Jičín Ondřej Švanda.

Na post ředitele nastoupil Švanda před necelými dvěma lety. Ani předchozí ředitelé ale nikdy portréty Miloše Zemana neobjednali. "Pro vysvětlení byste se museli obrátit na ně. Podle mého názoru fotka prezidenta republiky do tříd patří. Proto počítám s tím, že toho příštího vyvěsíme nezávisle na tom, jestli s ním budu politicky souhlasit, nebo ne. Ale je pravda, že v tomto ohledu byl Zeman trochu extrém," doplnil. V minulosti visely v MOA portréty Václava Havla i Václava Klause.

Vyvěsit ve třídách portrét hlavy státu není pro vzděláávací instituce povinné. Tradice se v Česku dochovala z dob habsburského císaře Františka Josefa I., posledním povinným portrétem byla podobizna československého prezidenta Gustava Husáka. V současné době je rozhodnutí na ředitelích škol. Ani ti ale mnohdy nemají poslední slovo. "Abych řekl pravdu, touhle problematikou se vůbec nezabývám. Ani nevím, jestli u nás někde prezident visí. Rozhodnutí nechávám na konkrétních třídních učitelích," uvedl Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnáízia v Náchodě.

Olomoucký radní pro školství rozdmýchal svou výzvou vášnivou debatu a do české hlavy státu se ostře obul v reakci na milost, kterou Miloš Zeman udělil šéfovi Lesní správy Lány, kterého soud poslal na tři roky do vězení za manipulaci s veřejnou zakázkou. Není to ale poprvé za dobu Zemanova působení ve funkci, kdy politici a představitelé státních institucí rozhodovali o sundání prezidentských portrétů. O sejmutí portrétu Zemana se mluvilo například v souvislosti s jeho vulgárním vyjadřováním v rozhovorech. Jeho předchůdce Václava Klause zase ředitelé na mnoha místech sundali ze zdi kvůli hromadné amnestii na začátku roku 2013.