FOTO, VIDEO: Sportovci opět vzali v sobotu Orlické hory útokem. Hlava na hlavě je na Suchém vrchu i na Šerlichu, kde museli dopravu korigovat policisté. Na Suchém vrchu, oblíbeném místě běžkařů, se parkoviště kompletně plnilo již kolem 10. hodiny dopolední, i tady policisté dohlíželi na hladký průběh.

Sobota 6. února 2021 v Čenkovicích | Video: DENÍK/Lada Součková

„Je to mazec, přitom vloni to parkoviště takhle veliké nebylo, hodně ho zvětšili a stejně to nestačí,“ komentuje vypjatou situaci na parkovišti muž, zatímco nasazuje běžky dvěma dětem. „Tak rukavice hůlky a můžeme vyrazit,“ dodává. Celá rodina se za chvíli ztrácí v lese, odkud se již jiní běžkaři vracejí zpátky k autu. „Kousek cesty byl zledovatělý, jinak se jelo krásně. Teď už tu ale začíná být hodně lidí,“ hodnotí situaci chvíli před polednem další běžkař, který na Suchý vrch přijel ze Zábřehu.