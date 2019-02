Dobruška – Střední průmyslová škola v Dobrušce chce dát svým studentům víc, než jen maturitní vysvědčení. Kontakt s realitou a lepší přehled o budoucím možném uplatnění jim přinášejí i pravidelné besedy s odborníky. Jedna taková se konala právě o uplynulé středě. Více než stovka průmyslováků a několik jejich pedagogů mělo možnost dostat se k informacím o jaderné energetice doslova z první ruky.

ZATÍM NAPOSLEDY zavítal mezi studenty Jiří Tyc, dlouholetý operátor a pak správce jaderné elektrárny Temelín. | Foto: SPŠ Dobruška

V rámci cyklu nazvaného „Energie – budoucnost lidstva" je totiž navštívil dlouholetý operátor, hlavní inženýr a posléze správce jaderné elektrárny Temelín Jiří Tyc.

Nemluvilo se však pouze o energetice jaderné. Na pořad se dostala i neustále diskutovaná otázka obnovitelných zdrojů.

„Výběr se zdá na první pohled bohatý. Uspokojit rostoucí požadavky lidstva je však možné jen rozumným využíváním všech dostupných možností," vysvětlil Jiří Tyc s tím, že rozhodnutí, jaká omezení, náklady i možná rizika jsme ochotni nést, je potřeba dělat se znalostí všech informací a hlavně s chladnou hlavou.

Studenti dobrušské průmyslovky si tak mohou znatelně rozšířit své obzory a hlavně získat cenné informace, které budou hrát roli při jejich rozhodování o další profesní kariéře.

„O tom, že by někteří naši absolventi pracovali přímo v jaderné elektrárně, nemáme žádné informace. U společnosti ČEZ jich ale pracuje celá řada. Díky dobré spolupráci je možné na řadě jejich zařízení v regionu absolvovat odbornou praxi," uvedl ředitel školy Milan Maršík.

Také on sám si byl alespoň na chvíli poslechnout nevšedního hosta. „Prezentace byla perfektně připravená. Přednášející se snažil vyvrátit obecně zakořeněné mýty o jaderné energii i obnovitelných zdrojích. Témata byla pojata tak, aby zaujala mladé lidi," zhodnotil.

To potvrzuje i samotný organizátor. „Besedy se studenty probíhají od roku 2000, kdy vznikly jako odezva na „hlad" po informacích v souvislosti se spouštěním jaderné elektrárny Temelín. Za 12 let existence se tématika besed rozšířila na celou energetiku," uvedla Šárka Beránková, tisková mluvčí společnosti ČEZ, s tím, že dosud proběhlo 4311 besed pro 164 926 studentů v ČR a dalších 65 besed v rakouském a německém příhraničí.

Přednášky a dotazy, které zaznívají

Na střední průmyslové škole v Dobrušce se snaží pořádat besedy se zajímavými lidmi z praxe několikrát do roka.

Letos na jaře by tak mezi studenty mohla opět zavítat Dana Drábová, která je již od roku 1999 předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Již vloni se přednáška s ní konala v Kulturním domě.

Vedle takovýchto osobností diskutují se studenty „řadoví" pracovníci z oblasti energetiky.

Studenti se nejčastěji ptají na věci z reálného života. Zajímají se o to, jaké znalosti by si měli ke svému vzdělání doplnit, aby se dostali k zajímavé práci. Někdy se ptají i na to, co ze školy naopak nevyužijí.