/FOTOREPORTÁŽ/ "A ještě si kup zlaťáky, ať můžeš žrát a chlastat!" huláká drobná slečna u vstupu na příchozího, který právě pro svou čtyřčlennou rodinu koupil vstupné na středověký food festival v Dětenicích. Stejně jako stovky dalších měl tu smůlu, že na první den 6. ročníku festivalu dorazil v obědové době. Po dvaceti minutách hledání parkovacího místa a další půl hodině čekání u vstupu zamíří na horkém letním slunci přirozeně přímo ke stánku s nápoji. Do další fronty.

Food festival ve středověkém rezortu v Dětenicích. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Už při čekání ve frontě se lidé pohupují do rytmu středověké hudby produkované do kostýmů oděnou živou kapelou. Zatím to vypadá slibně. Ze stánků halekají prodejci a překřikují se tak s hudebníky, kteří zrovna spustili Batalion. Ve vzduchu už je cítit kouř a pečené maso a občas projde kolem šťastlivec, který už si nese dlabanec. Zabalený do polystyrenové krabičky.