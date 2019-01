Královéhradecko - Ani letos nepomůžou Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydžovu roky plánovaná protipovodňová opatření. Optimistický termín pro začátek prací nyní odhadují starostové obou měst na rok 2020.

O protipovodňových opatřeních se v Chlumci nad Cidlinou i v Novém Bydžově mluví dlouhé roky. Například před dvěma lety mluvil dlouholetý chlumecký starosta Miroslav Uchytil o tom, že první část hrází by měla být ve městě postavená v roce 2019. To se však nestihne. Stejně jako v sousedním Novém Bydžově se totiž ještě ani nezačalo stavět.

Chlumec nad Cidlinou leží na soutoku většinou poklidných říček Bystřice a Cidliny. I ty ale dokážou městu občas pořádně zavařit. Sám starosta Uchytil za 21 let v čele radnice zažil troje velké povodně. Poslední v roce 2013. Už tehdy se mluvilo o nutnosti vybudování komplexu protipovodňových opatření. Projekt však neustále brzdí problémy s majetkovým vypořádání s majiteli pozemků, na kterých mají protipovodňově valy stát. Uchytil přiznává, že si myslel, že projekt půjde rychleji. „Naráželi jsme ale na desítky různých vlastníků, se kterými jsme se museli majetkově vypořádat. Teď už nám chybí vykoupit poslední dva pozemky,“ uvedl Uchytil s tím, že projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je téměř hotová. Pořád platí, že dotace z ministerstva zemědělství by měla pokrýt zhruba devadesát procent nákladů. Zbytek je město připraveno vyčlenit ze svého rozpočtu. „Dříve jsem by větší optimista, nyní věřím v zahájení stavebních prací v roce 2020,“ řekl Uchytil.

Podobná je situace i v Novém Bydžově. I tam měla radnice problémy se soukromými majiteli pozemků, což projekt pozdrželo až o dva roky. Nyní jsou problémem pozemky ve vlastnictví státu. „Jsem z toho rozladěný, všude se píše, jak obce nedostatečně čerpají peníze, ale když bychom je chtěli využít, skončíme na problému se státem, který za dva roky nepřišel na to, kdo má s námi jednat,“ stěžuje si Louda na to, že se stát dohaduje už přes rok o to, která instituce může Bydžovu pozemky prodat. Teď to konečně vypadá, že pozemky se dostanou do vlastnictví města.

A dál? „Projekt je připravený. Požádáme o dotaci a při nejoptimističtějším scénáři se v roce 2020 začne stavět,“ doufá Louda s tím, že dotace by by měla pokrýt až 85 procent nákladů. Pokud se po tuhé zimě rozvodní řeky letos na jaře, protipovodňová opatření ještě rozhodně nepomůžou.