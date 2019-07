Stavebníci se o stadion zajímají

Zástupci pěti stavebních firem přišli v pondělí na prohlídku staveniště na hradecký fotbalový stadion. Podle náměstka primátora Jiřího Bláhy je to dobré znamení: firmy by mohly mít o zakázku zájem. Už třetí soutěž na stavbu stadionu schválili zastupitelé v červnu. Firmy mohou podávat nabídky do 15. srpna.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FC MAS Táborsko. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ještě necelé tři týdny mohou stavební firmy posílat na hradecký magistrát své nabídky do tendru na stavbu fotbalového stadionu. Hradecká koalice věří, že tendr bude úspěšnější než například ten na vybudování lávky přes Labe u Aldisu, a že se do veřejné soutěže některé stavební společnosti přihlásí. Optimismus náměstkovi primátora Jiřímu Bláhovi (ODS) nově dodala pondělní prohlídka staveniště. Zúčastnili se jí zástupci hned pěti velkých stavebních firem. „Prohlídku na staveništi fotbalového stadionu absolvovalo pět firem, které se případně do soutěže mohou přihlásit. Jde o standardní úkon, který se provádí v rámci vyhlášení veřejné soutěže,“ potvrdil Deníku Jiří Bláha. Dobré znamení Samotná prohlídka staveniště samozřejmě ještě automaticky neznamená, že se firmy do tendru přihlásí. Určitě jde ale minimálně o dobré znamení, že maximální cena stavby, kterou zastupitelstvo určilo na 740 milionů s DPH, všechny stavební firmy předem neodradila. Právě toho se obávali někteří opoziční zastupitelé. Pirát Aleš Dohnal označil na červnovém zasedání zastupitelstva vypsání soutěže za plané gesto koalice. „Schválili jsme naprosto zbytečnou věc, o které asi všichni víme, že spadne za půl roku pod stůl,“ komentoval Dohnal schválení tendru s tím, že se do něj podle jeho názoru s velkou pravděpodobností kvůli ceně nikdo nepřihlásí. Že se to opravdu stát může, ostatně v červnu připustil i předkladatel návrhu Jiří Bláha. O měsíc později je investiční náměstek primátora optimističtější. Právě i díky pondělní návštěvě pěti firem. Do Hradce míří chytrá doprava za stamiliony Přečíst článek › „Z akce mám dobrý pocit, jména firem naznačují, že by pravděpodobně mohly mít o zakázku zájem. Zároveň také iniciativa firem přihlásit se o tuto prohlídku naznačuje, že se situace vyvíjí správným směrem a ve stavbě nového stadionu postupujeme kupředu,“ uvedl náměstek primátora. Konkrétní jména firem Jiří Bláha neprozradil. Největší investice za poslední roky Kolik přesně bude město stavba fotbalového stadionu stát, bude jasné až podle nabídek stavebních firem. Už teď je však zřejmé, že půjde o největší investici města za poslední roky. Úvěr si radnice brát nechce, bude se ale snažit získat dotaci od státu. „Na každou z pěti částí bychom údajně mohli žádat dotaci až 40 milionů korun. Uvidíme, jaká bude dotační výzva,“ uvedla náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO). Pokud vše půjde podle plánu, stavět se začne už na jaře příštího roku, hotovo pak má být za dalších 18 měsíců. Důchodci o svou jídelnu přijdou dřív, než čekali Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Kulhánek