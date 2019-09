Dlouholetý sen hradeckých fotbalových fanoušků je opět v ohrožení. Poté, co v červnu vypsali zastupitelé tendr na zhotovitele nového stadionu, získali fanoušci naději, že se na jaře příštího roku opravdu začne stavět. Čtvrtek ovšem zasadil plánům radnice těžkou ránu.

Přihlásila se jediná firma

Termín na podávání nabídek měl původně vypršet už v polovině srpna. Kvůli stovkám dotazů ho však radnice několikrát posunula. Náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) to hodnotil jako dobré znamení. „Jde o velkou a prestižní zakázku, navíc to svědčí o tom, že o stavbu je zájem. Je jistě dobře, že některé nejasnosti se vysvětlí ještě před otevíráním obálek,“ říkal Bláha na konci srpna. Když však ve čtvrtek dopoledne k otvírání obálek skutečně došlo, našli na radnici pouze jedinou.

„Nakonec přišla jediná nabídka, kterou nyní bude posuzovat hodnotící komise,“ potvrdil Bláha. Její výši magistrát nechtěl ve čtvrtek dopoledne specifikovat. „Do té doby, než nabídku posoudí hodnotící komise, se jedná o neveřejný údaj,“ řekla Deníku mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Tendr bude zrušen, přiznala radnice

Při vypsání výběrového řízení rozhodli v červnu zastupitelé o tom, že maximální možná cena je 740 milionů s DPH. Podle informací Deníku ovšem jediná nabídka, která na magistrát ve čtvrtek dopoledne dorazila, převyšovala tuto částku o desítky milionů korun. Celý tendr tak zřejmě spadne pod stůl, což vyvolalo okamžitou kritiku opozice. „Předpokládali jsme, že to takhle dopadne. Nejsmutnější na tom je, že jsme ztratili další měsíce a možná celý rok, kdy se projekt stadionu mohl hýbat,“ řekl Deníku pirátský zastupitel Aleš Dohnal.

Odpoledne náměstek primátora Jiří Bláha informace Deníku potvrdil. „Nabídková cena zájemce je vyšší než jaká byla zastupitelstvem stanovena v zadávací dokumentaci jako maximální. Zrušení tendru je tak v tuto chvíli bohužel jisté. Nyní bude mým úkolem co nejdříve navrhnout zastupitelům možné varianty dalšího postupu ve věci výstavby nového fotbalového stadionu. Předpokládám, že v příštím týdnu, kdy se zastupitelstvo města sejde, o tom budeme věcně a bez emocí diskutovat,“ řekl Jiří Bláha.

Co bude dál? Město může celý projekt předělat nebo zvednout cenu pro zhotovitele. Zvýšení částky z městské kasy však nevypadá příliš pravděpodobně. „Uvědomujeme si vůbec, co to je za obrovskou částku? Naši občané chtějí, aby se stadion postavil, já také. Ale za tuto cenu mi to připadá opravdu nehorázné,“ řekla už v červnu 1. náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO). A to hovořila o původní částce 740 milionů korun..