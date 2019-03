Královéhradecko, Jaroměř - Dlouho očekávaná realizace stavby nového autobusového terminálu v Jaroměři začne v druhé polovině března. Cestující se musí připravit na omezení, která budou výstavbu provázet.

Stavba nového jaroměřského autobusového terminálu začne už v březnu. | Foto: vizualizace: archiv městského úřadu

Nový autobusový terminál, jehož stavba by měla být dokončena na konci letošního roku, bude vybudován před budovou vlakového nádraží na místě asfaltového parkoviště. Město bohužel nebylo schopno zařídit plochu pro dočasné parkování a to z důvodu prodloužení rekonstrukce vlakového nádraží. Řidiči se tak musí připravit na to, že od poloviny března již nebudou moci parkovat na asfaltové ploše před železniční stanicí. „Jsme si plně vědomi toho, že situace kolem prostoru vlakového nádraží bude v letošním roce značně komplikovaná, k čemuž přispěje nejen výstavba nového dopravního terminálu, ale i nadále probíhající rekonstrukce železniční stanice a předpokládaná výluka ve druhé polovině letošního roku s náhradní autobusovou dopravou. Tímto se předem omlouváme za omezení a komplikace,“ uvedl Jiří Mikulka z odboru majetku města.