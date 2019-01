Královéhradecko, Pec pod Sněžkou - Známé krkonošské boudy potkal rozdílný osud. Zatímco dlouho nefungující Lysečinská bouda se těší z nového majitele Karla Chotka, který ji otevřel koncem roku, Richtrovy boudy jsou od Silvestra zavřené.

Státem vlastněné Richtrovy boudy, jediné místo široko daleko na trase z Pece pod Sněžkou na Výrovku se 107 lůžky, dvěma lyžařskými vleky a víceúčelovým hřištěm, jsou mimo provoz.



Navzdory rozjeté zimní sezoně a velké poptávce. O jejich uzavření k 31. prosinci 2018 rozhodl Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). To je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Richtrovy boudy měl od roku 2012 na povel. Činnost institutu, jako příspěvkové organizace, je celá podmíněna státním příspěvkem.



KONČÍ PO REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOSTI

„Loňská zimní sezona byla rekordní v rámci celého provozu Richtrovek po rekonstrukci, která proběhla v roce 2008. Letošní sezona byla už dva měsíce před jejím zahájením téměř vyprodaná,“ zdůrazňuje Petr Kořínek, poslední vedoucí Richtrových bud.



Ministerstvo, jako zřizovatel, vysvětluje ukončení provozu manažerskými chybami vedení, které mělo Richtrovy boudy v posledním období na starost. Dopouštělo se podle něj porušování zákonů, směrnic, manipulace se skladovým hospodářstvím, finanční ztráty. Za důvody uzavření označilo také podprůměrnou návštěvnost.



„Vytíženost kapacit v období 2016 a 2018 zůstala velmi nízká, pod padesáti procenty celkové kapacity. Zároveň rostl finanční vklad NIDV, aby se zařízení dalo i nadále provozovat,“ tvrdí Aneta Lednová, mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová, kterou Deník oslovil kvůli vysvětlení situace, Deníku sdělila, že k problematice Richtrových bud se bude vyjadřovat pouze tisková mluvčí ministerstva.



Zástupci ministerstva uvedli, že do konce ledna, tedy tohoto čtvrtka, se rozhodne o osudu krkonošské boudy.



KURZY, VÝCVIKY, KOMERČNÍ POBYTY

O tom, že by Richtrovy boudy nebyly vytížené, nemůže být podle Petra Kořínka řeč. „Obsazenost zimní sezony je nezpochybnitelná, na pobyty byly zaplacené zálohy. Vytíženost by se blížila k praktickému maximu, zhruba 85 procentům naší kapacity. To by znamenalo předpokládaný hospodářský výsledek téměř 900 tisíc korun bez příspěvku na provoz,“ říká muž, který skončil jako vedoucí Richtrových bud k poslednímu prosinci loňského roku, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci.



Zůstal tam jediný technický pracovník, který se stará o údržbu dvou ubytovacích objektů: hlavní moderní budovy s 27 pokoji, restaurací, školící místností, saunou a vedlejší, 300 metrů vzdálenou horskou boudou Červená se sedmi pokoji a jedním apartmánem. „Pro dokreslení situace stačí dodat, že od listopadu zůstalo přes sto nevyřízených objednávek na ubytování,“ přibližuje.

Richtrovy boudy, pyšnící se tradicí od roku 1830, sloužily jak pro pobyty a kurzy školních skupin a vzdělávacích organizací, tak i pro běžné komerční pobyty jednotlivců a rodin. Využívali je často skialpinisté a Horská služba Krkonoše, která tam pravidelně organizovala výcviky pro záchranáře z celé republiky. V poslední době měly dvanáct zaměstnanců, kterým šéfoval od poloviny roku 2016 Petr Kořínek. Rok před jeho příchodem zaznamenaly podle dohledatelných údajů roční obsazenost pouhých 22 procent. „Za dva roky jsme zdvojnásobili celkovou vytíženost,“ připomíná.



„Národní institut pro další vzdělávání je organizace, která se zabývá vzděláváním učitelů. Starat se o Richtrovy boudy, které dostaly od ministerstva do provozu v roce 2012, pro ně bylo něco navíc, evidentně to znamenalo přítěž. Jenom se hledaly důvody, jak se jich zbavit,“ myslí si bývalý vedoucí Richtrových bud.



BOUDAŘI SE PODIVUJÍ

„Zavřít koncem prosince a nenechat dojet začatou zimní sezonu, to je hodně špatně,“ diví se Zdeněk Mikl, provozovatel Chalupy Na Rozcestí na hřebenech Krkonoš. Také Michaela Šťastná, která provozuje Výrovku, považuje rozhodnutí za nepochopitelné.



„Nevidím do zákulisí, ale vysvětlovat ukončení Richtrovek malou obsazeností v době, kdy boudy na hřebenech nestačí kapacitně kvůli zvyšující se návštěvnosti hor a rezervace pobytů není kam přeposílat, mi přijde velice zvláštní. O to víc v místě, které má vlek. Tomuhle argumentu prostě nevěřím,“ říká. „Nezaznamenala jsem, že by na Richtrovkách něco nefungovalo. Naopak, hodně se tam snažili. Jejich uzavření není pro boudaře na hřebenech dobrá zpráva. Budou hodně chybět,“ dodává šéfová Výrovky, jejich nejbližšího souseda.



FINANČNÍ ZTRÁTA

Ministerstvo argumentuje také zjištěním neúměrně vysokých nákladů či manipulací se skladovým hospodářstvím. „Z důvodu špatné personální politiky bývalého vedoucího navíc docházelo k odchodu zkušeného personálu. Po jejich odchodu se od července 2018 začaly objevovat další závažné problémy s fungováním zařízení jako nedodávání podkladů, nedodržování termínů, nedodržování zákona o finanční kontrole, zákona o účetnictví, zákona o DPH,“ vypočítává mluvčí Aneta Lednová pochybení.



Jako další závažný důvod označuje zjištění ztráty za třetí kvartál 2018. „Zařízení vykázalo skutečnou ztrátu ve výši 771 720,37 Kč. Vzhledem k aktuálnímu uzavírání roku 2018 se může ještě ztráta zvýšit,“ upozorňuje. „Po vleklých problémech způsobených bývalým vedením tohoto zařízení, a to nejen s dodáváním podkladů, ale také nerespektováním platných směrnic a nařízení organizace či chybných manipulací se skladovým hospodářstvím, jsme se rozhodli zařízení jako správní hospodáři uzavřít. Stalo se tak rovněž na základě oficiálních účetních dat, které naznačovaly další prohloubení ztráty zařízení,“ upřesňuje mluvčí ministerstva.



BEZ PODPISU ANI ROHLÍK

„Ze své pozice jsem mohl pouze navrhovat změny a opatření. Za mnou byl schvalovací proces vedení NIDV. Bez podpisu paní ředitelky jsem nemohl správně nakoupit ani rohlíky na snídaně. Pokud jsem udělal vážné manažerské chyby, měly mi být vytknuty. Měl jsem být odvolán, ale sezona dokončena,“ reaguje Kořínek.



"Podle oficiální uzávěrky za první pololetí 2018 jsme byli více než 830 tisíc korun v plusu. A podle manažerského reportu z hotelového systému po třetím kvartálu vycházel o více než 500 tisíc korun lépe než loňský rok. Přitom třeba výkaz za třetí kvartál 2018 s uvedenou ztrátou jsem od NIDV vůbec nedostal, přestože jsem o něj žádal,“ dodává.



Za manažerské pochybení také označil neschválení výměny provozního hotelu vedením NIDV. "Stávající se zaškoloval, ale nestíhal termíny. Získali jsme zkušeného profesionála, jenomže jeho nástup nám vedení neschválilo," upozornil na další důležitou skutečnost.

„Celé to na mne působí tak, že se hledá viník, který za chybami při správě státního majetku stojí. NIDV jako organizace sloužící ke vzdělávání učitelů svou práci patrně odvádí velmi dobře. Ale provozovat horský hotel neumí, nerozumí základním principům a přitom na sebe bere důležitá manažerská rozhodnutí, která jim od stolu v Praze mohou připadat jako správná,“ namítá bývalý vedoucí.



Jaké rozhodnutí přijde od ministerstva do čtvrtka? „O dalším osudu Richtrových bud se jedná. Rozhodne se do konce ledna,“ tvrdí mluvčí MŠMT Aneta Lednová.