V Domově pro matky s dětmi, který zřizuje Oblastní charita Hradec Králové, tráví konec roku včetně vánočních svátků a Silvestra 64 klientů. Je to 19 maminek a 45 dětí od těch nedávno narozených až po téměř dospělé. „Naší snahou je, aby se tu všichni cítili jako doma. Díky daru od Lesů ČR měla každá maminka s dětmi na pokoji vlastní stromeček, který si mohli ozdobit,“ přibližuje vedoucí domova Zdeňka Koutníková. Zároveň je tu cílem, aby nikdo neměl pocit, že je sám. Pokud maminky chtějí, mohou se scházet ve společenské místnosti. V předvánočním čase tak probíhalo například společné pečení cukroví. Maminky si tu měnily recepty, některé se do pečení pustily úplně poprvé. „Se zajištěním potřebných surovin nám pomohla místní potravinová banka a hradecká farnost,“ dodává Koutníková.

Díky dobrosrdečným dárcům nezůstalo žádné z místních dětí bez dárku. Výborně zafungovala především charitativní akce Stromeček splněných přání, která proběhla pod záštitou primátora ve dnech 17.-19. prosince v obchodním domě Atrium. Děti napsaly s předstihem svá přání Ježíškovi a lidé si pak mohli vybrat, komu udělají radost. Štěstím rozzářené dětské oči by o Vánocích nikde neměly chybět.

Hoteliér se srdcem na pravém místě

Chudým matkám s dětmi opět v období vánočních svátků otevřel dveře svého hotelu Hromovka ve Špindlerově Mlýně Alexandr Bílek. Přestože hoteliér svou nabídku letos úmyslně zveřejnil pouze na facebooku, dostal přes tisíc emailů s žádostí o pobyt. Ten si nakonec užilo 28 maminek s dětmi. „Pobyt, jídlo, pití. Všechno mají ve výhodném balíčku za nula korun a k tomu dostanou všichni velmi zajímavou pomoc,“ nechal se slyšet vstřícný hoteliér. Bílkovi přátelé totiž za pomoci sociálních sítí oslovili veřejnost a na účtu se během čtyř dní sešlo téměř půl milionu korun. Finance jim pomohou zejména se sháněním trvalého bydlení.

V Praze polévka skoro na každém rohu, u nás nikoliv

V době Vánoc se více myslí na ty méně šťastné. Kupříkladu v Praze si klidně i lidé bez domova mohou dát zdarma rybí polévku téměř na každém rohu. U nás v kraji tato tradice až tak rozšířená není. Na čočkové polévce si mohli v pondělí pochutnat kolemjdoucí v Náchodě. Rozléval ji starosta Jan Birke s místostarosty. „Takovéto akce jsou sice pěkné, ale lepší je potřebným pomáhat systematicky a dlouhodobě,“ soudí ředitel Oblastní charity Jičín David Rejlek. Na mysli má zejména potravinové banky a noclehárny.

Svátky za mřížemi nejsou jednoduché

Vánoce mají v nápravných zařízeních povětšinou tíživou atmosféru. Výjimkou není ani věznice ve Valdicích. „Je to dáno i tím, že obraz Vánoc máme spojený s rodinou, která se sejde u stromečku. To tady možné není,“ vysvětluje místní kaplan Zbyněk Pavienský.

Tradice se v omezené míře dodržují i tady. Ve vězeňské kapli se konala mše, odsouzení měli k večeři řízek s bramborovým salátem, rozšířený byl přes svátky i čas, který mohli strávit sledováním televize. „Celu jsme si trochu vyzdobili. Připravíme si i drobné pohoštění ze surovin z kantýny,“ říká odsouzený Štefan V. a dodává: „Že by si ale chlapi mezi sebou dávali nějaké dárky, to jsem ještě neviděl.“ Dárky z venku naopak dostane většina z nich. „Každý vězeň má právo na dva balíky ročně. Většinou jeden dostanou k narozeninám a druhý právě před Vánoci,“ vysvětluje mluvčí věznice Eva Francová. Své první Vánoce za zdmi Valdic strávil i Jakub Š. „Domů volám denně. Vyrobil jsem i přání a poslal ho. To dělá většina z nás,“ hovoří pohnutým hlasem o svátcích bez rodiny mladý vězeň.