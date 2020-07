Neskrývaná radost fanoušků a optimismus zástupců fotbalového klubu i radnice. Takové pocity zavládly v pondělí večer na krajském úřadě, kde hradečtí zastupitelé schválili správce stavby nového fotbalového stadionu. Stala se jím společnost Arcadis, která za to od města dostane téměř 32 milionů korun.

Zastupitelé o tom rozhodli většinou dvou hlasů i přes to, že proti návrhu se postavila nejmenší koaliční strana Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ). K ODS a ANO se ovšem přidali všichni tři zastupitelé za KSČM a také bývalý fotbalový trenér a zastupitel za HDK Ladislav Škorpil.

Zásadní krok na cestě za stadionem

Radost nad rozhodnutím zastupitelů neskrýval investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Jde podle něj o zásadní krok k zahájení roky očekávané stavby stadionu.

"Na konci srpna bych chtěl zastupitelstvu předložit vyhlášení soutěže na zhotovitele. Doufám, že do konce roku bude podepsaná smlouva s vítěznou firmou a na jaře příštího roku začneme stavět. V našem prostředí do toho samozřejmě ještě někdo může hodit vidle, ale teoreticky by na začátku roku 2023 měli už hradečtí fotbalisté hrát na novém stadionu," řekl Deníku Bláha bezprostředně po hlasování.

Příliš vysoká cena

Před samotným hlasováním zastupitelé o správci stavby vedli více než hodinovou diskuzi. Zastupitelské kluby ZPHZ, HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec požadovaly vypsání nového tendru na správce stadionu. Nelíbila si jim zejména vysoká nabídka společnosti Arcadis, která třikrát převyšovala předpokládanou hodnotu zakázky.

"Jestliže neschválíme správce stavby, bude to znamenat faktický konec projektu," varoval zastupitele před hlasováním primátor Alexandr Hrabálek (ODS) a vysloužil si bouřlivý potlesk asi dvaceti přihlížejících fanoušků, kteří na jednání zastupitelstva přišli i s transparenty. On ani náměstek Bláha většinu opozice svými projevy nepřesvědčili.

"Vyvoláváte dojem nějakého přelomového hlasování, ale to vůbec není pravda. Ve chvíli, kdy přesoutěžíme správce stavby, tak je zdržení maximálně v jednotkách týdnů. Vy jste se u stadionu od voleb už tolikrát mýlil a teď tady vystupujete jako zachránce stadionu. Kdybyste postupoval správně, už jsme dávno dál," vyčetl Bláhovi Aleš Dohnal (Piráti). Jan Holásek z HDK pak přišel s vlastním protinávrhem.

Kam se klub dočasně přesune?

Ten obsahoval nepřijetí nabídky Arcadisu, vypsání nové soutěže na správce stavby do konce léta a vypsání tendru na zhotovitele stavby nejdéle v říjnu. Nakonec však prošel původní koaliční návrh. Radost z toho měl i generální manažer FC Hradec Králové Richard Jukl, který hlasování přihlížel. V případě začátku stavby v příštím roce má podle něj klub několik variant stadionů, na které by se mohl dočasně přemístit.

V případě druhé ligy Jukl preferuje hradecký areál Bavlna, kde však existuje problém s nevolí sousedů, pro první ligu pak stadion v Mladé Boleslavi. Veselou atmosféru nakonec narušila Juklovi slova náměstka Bláhy. Ten generálního manažera klubu před novináři pokáral za to, že pro schválení správce stavby udělal málo.