Dlouholetý příběh stavby nového stadionu způsobil už hodně politických šarvátek a výjimkou není ani současné vedení města. Například v únoru způsobila napětí cesta investičního náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS) do německého Aue. Inspirovat se tam chtěl nově postaveným stadionem za 20 milionů eur. Protože mu koaliční partneři z hnutí ANO odmítli služební cestu proplatit, vydal se tam náměstek nakonec během své dovolené a roztržka byla na světě.

Před několika týdny pak přišel další spor. Poslanec a hradecký zastupitel Jiří Mašek si v tiskové zprávě hnutí ANO kopl do Bláhy, který má projekt stadionu na starost. Neúspěchy prý nelze svádět jen na zděděný projekt. Mašek zároveň informoval o tom, že by město díky premiérovi Andreji Babišovi a předsedovi sportovní agentury Milanu Hniličkovi mělo na stadion získat od státu až 150 milionů korun. "Když je to kopání do mě baví, tak prosím. Pamatujte si to a příští rok se mě přijďte zeptat, jak to s těmi 150 miliony je," reagoval na to v květnu Bláha.

V té době už pomalu bublal i další problém související s fotbalovým stadionem. Vysoutěžený správce stavby totiž odmítl podepsat smlouvu a radnice stála před rozhodnutím, zda výběrové řízení vypsat znova nebo přijmout nabídku druhé firmy v pořadí, která nabídla čtyřikrát vyšší cenu než původní vítěz.

Zatímco Bláha od začátku dohodu s renomovanou zahraniční firmou Arcadis podporoval, ostatní politické strany byly vesměs proti. A platilo to i o hnutí ANO.

"Shodli jsme se jednoznačně, že za 31 milionů to nepodpoříme," řekl v květnu předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Jiří Langer. Během dalších týdnů ovšem Bláha své koaliční partnery přesvědčil. Deníku to potvrdila 1. náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO) s tím, že na radě města dohodu s Arcadisem klub ANO podpoří.

Toto zjištění Deníku spustilo reakci opozičních stran. Dopis, který odmítá uzavření smlouvy se společností Arcadis, podepsali straničtí šéfové zastupující 18 zastupitelů z 37. Kromě opozičních stran HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec se přidali i zástupci koaliční ZPHZ. To hodně rozladilo jejich radniční spojence z ODS a ANO.

"Je to porušení koaliční smlouvy. Budu chtít slyšet, jak si dál představují koaliční spolupráci," řekla náměstkyně Věra Pourová (ANO). Zda v koalici pokračovat, se podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) rozhodne zřejmě na koaličním jednání na konci června. Druhý krizový moment pro koalici přijde na zastupitelstvu. Ke schválení správce stavby je potřeba 19 hlasů.

ODS a ANO jich mají 16. Rozhodnout by tak mohli tři zastupitelé z KSČM, kteří se aztím k výzvě proti schválení nepřidali. "My ale budeme jednat se všemi stranami. Ten dopis je plný omylů. Protože ho nepsali hloupí lidé, tak si musím myslet, že jsou to omyly zcela záměrné, které mají veřejnost uvést v pochybnosti," řekl k tomu primátor. Spekulace o změnách v hradecké koalici mezitím dál pokračují.

"Že je vedená debata o rekonstrukci koalice, to asi všichni víte," řekl novinářům minulý týden náměstek primátora za ZPHZ Martin Hanousek. "Já rozhodně s žádnou z opozičních stran o nové koalici nejednám. Zřejmě o tom pan Hanousek už debatoval tolikrát, že si myslí, že o tom vědí všichni," odmítl takové spekulace Hrabálek.