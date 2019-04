Stavět se začala v roce 1937 jako obrana proti hitlerovskému Německu. Práce ale přerušila na podzim 1938 mnichovská dohoda, tvrz nebyla nikdy dokončená.

Turistický provoz se v pevnosti ležící mezi Trutnovem a Žacléřem povedlo zahájit po roce 1993. Parta nadšenců ze spolku nazvaného Stachelberg od té doby zpřístupnila asi tři čtvrtiny podzemí. Prohlídka prostor s průvodcem trvá zhruba 50 minut. V pěchotním srubu T-S 73, jediném vybetonovaném objektu na pevnosti, je umístěná expozice zachycující výstavbu československého opevnění. V okolí velkého bunkru je ještě vyzbrojený menší „řopík“ a systém zákopů z roku 1938. Nad pevností se tyčí 25 metrů vysoká rozhledna Eliška.

V dubnu a květnu je Stachelberg otevřený jen o víkendech (od 10 do 16 hodin), v červnu vždy od čtvrtka do neděle a o letních prázdninách denně, a to vždy od 10 do 17 hodin. Vstupné činí 120 korun za dospělého a 60 korun za dítě. Rodinné vstupné vyjde na 300 korun.