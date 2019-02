Hradec Králové - Bez soudních sporů chtějí Hradec Králové a firma Prima vyřešit spor o zastavení prací na modernizaci hradecké Základní umělecké školy Střezina.

Vizualizace předprostoru královéhradecké Základní umělecké školy Střezina. | Foto: archiv ZUŠ

Za jeden jednací stůl usedli v úterý zástupci hradecké radnice a stavební firmy Prima. Obě strany se na něm pokusily dobrat koncovky současné patové situace kolem modernizace vyhlášené hradecké základní umělecké školy. Její 160 milionová oprava měla být jednou z největších investičních akcí letošního roku.

Několik měsíců běžící stavbu však na konci června úplně zastavila roztržka mezi hradeckou radnicí, která školu vlastní, a stavbaři, u kterých si město opravu objednalo. Po vypovězení smlouvy ze strany Primy město žádalo co nejrychlejší předání staveniště, aby mohlo vyhlásit nové výběrové řízení. Prima na oplátku požadovala 16 milionů jako „bolestné“ za odstoupení od smlouvy, neproplacené stavební práce a ušlý zisk. „Úterní jednání bylo konstruktivní a došlo k výraznému posunu v rámci předání staveniště. Konečné podmínky by měly být dohodnuty v průběhu příštího týdne,“ nechal se po jednání slyšet náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich. V podobném duchu se vyjádřil i právní zástupce Primy Pavel Moník. „Jednou z věcí, kde jsme došli ke shodě, byla otázka našeho podpůrného lešení. To, kdyby se nyní sundalo, hrozilo by nebezpečí zřícení části stavby. Tuto otázku musíme ještě dořešit, ale podle mého názoru bychom mohli staveniště předat v příštích týdnech,“ uvedl Pavel Moník.

Podle něj je reálné, že se obě strany vyhnou případnému soudnímu sporu. A to i v případě požadavku Primy na několikamilionové odškodné. „Navržená částka byla vstupním požadavkem a budeme ji řešit na příštích schůzkách. Nicméně je reálné, že se se nakonec dobereme výsledku, který bude výhodný pro obě strany. Všichni chceme, aby se celá situace vyřešila smírem,“ dodal právní zástupce Primy Pavel Moník.