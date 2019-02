Královéhradecko, Svoboda nad Úpou - Nejdřív koupili loni v srpnu Léčebné lázně Bohdaneč za 384 milionů korun, teď Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou za 100 milionů. Kdo za ně dal takový balík?

Hudební skladatel Zdeněk Merta, bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl nebo předseda představenstva známého podniku Tesla František Hála.



Tito lidé, společně s dalšími, tvoří skupinu investorů ve fondu Realita, který pod značkou investiční společnosti Tesla skupuje komerční nemovitosti. Během posledního půlroku tímto způsobem získal ve východních Čechách do otevřeného podílového fondu dvě lukrativní zařízení za půl miliardy korun. Léčebné lázně Bohdaneč a Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou.

Investiční společnosti Tesla patří i řada dalších objektů po celé republice, včetně administrativních prostor v Náchodě. Pořízení těchto dvou však znamenalo jednoznačně největší akvizici. Aktuální výše majetku tuzemského fondu, regulovaného Českou národní bankou, dosahuje bezmála 2,1 miliardy korun. Jde o českou společnost, s českým kapitálem.



„Mnoho společností využívá tohoto moderního trendu, kdy velké firmy prodávají své budovy a pozemky a z utržených finančních prostředků mohou financovat svůj rozvoj. Dosavadní nemovitosti pak využívají na základě pronájmu,“ říká Bohdana Opočenská, výkonná ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, která provozuje lázeňský komplex v Lázních Bohdaneč i Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou. Přesně toto byl jejich případ. Objekty prodali investorům a současně je získali do dlouhodobého nájmu. V případě Centra spokojeného stáří podepsali nájemní smlouvu na 25 let.



Klienti ani jejich rodiny tak prakticky ani nezaznamenali, že by se něco změnilo. „Změna ve vlastnictví budov na ně nemá naprosto žádný vliv. Provozovatel Léčebné lázně Bohdaneč bude i dál vést Alzheimer Care v duchu moderních metod kvalitní péče o klienty s Alzheimerovou nemocí,“ ujišťuje ředitelka Opočenská.



„Centrum je v dobrém technickém stavu, se stabilním nájemcem, který má v této oblasti dlouhodobou praxi. Proto je nákup Alzheimer Care v souladu s aktuální strategií společnosti,“ vysvětluje Martin Folprecht, člen představenstva investiční společnosti Tesla. „Touto akvizicí navazujeme na koupi Lázní Bohdaneč a rozšiřujeme naše portfolio zdravotnických zařízení, ve kterých vidíme perspektivu,“ dodává.

Výstavba budov současného Centra spokojeného stáří začala v roce 2007, původně se jednalo o projekt bytových domů. Ten se však nerealizoval a v roce 2013 byl zahájen provoz Centra spokojeného stáří Alzheimer Care se 120 lůžky. Akciová společnost Léčebné lázně Bohdaneč ho převzala v roce 2015. Podle ředitelky je objekt vytížený. „V jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích je celkem 120 lůžek a dlouhodobě jsou téměř všechna lůžka stále obsazená,“ tvrdí Bohdana Opočenská.



„Individuálním přístupem rozvíjíme aktivity, které vycházejí ze životních příběhů, rituálů a zájmů našich klientů. Podněcujeme zachování co nejdelší soběstačnosti při vykonávání běžných denních aktivit. Prostřednictvím rehabilitací a mnoha rozmanitých druhů denních terapií prodlužujeme a udržujeme fyzickou i psychickou vitalitu,“ přibližuje činnost centra pro pacienty s Alzheimerovou nemocí, usazeného v krkonošském prostředí.



Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Poprvé ji popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se některá forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.