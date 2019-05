Uběhlo přes deset let, než se propracovala schvalovacími procesy k zahájení dolování. To potrvá čtyři roky. Během nich chce společnost vytěžit 500 - 600 kilo blyštivých kamínků, které použije na výrobu náhrdelníků, přívěsků, prstenů, náušnic, náramků a dalších šperků. Z tuny hlíny získá odhadem 40 gramů granátů. Nejznámější a v přírodě nejrozšířenější granát je pyrop a almandin. Oba mají krásnou červenou barvu a hojně se používají ve šperkařství.

Obec byla pro

Zatímco v okolních obcích, Horní Olešnici či Dolní Kalné, se obyvatelé v minulosti radikálně postavili proti těžbě granátů, v Dolní Olešnici prošel záměr bez větších problémů veřejným projednáváním i zastupitelstvem. Bylo to na základě dobrých zkušeností, kdy turnovská firma v obci těžila v letech 1991 až 2007 v lokalitě Vestřev. Po ukončení těžby vrátila místní plochy rekultivací do původního stavu.

Podobné to má být i v současném případě. Po ukončení těžby bude mít další dva roky na to, aby obci vrátila pozemky ve stavu, v jakém je získala do nájmu. Oproti dosavadní podobě plochy vybuduje také jezírko, v místě odkalovacích nádrží. „Udělali jsme v obci veřejnou debatu kvůli těžbě a většina lidí byla pro. Pokud bychom neměli dobré zkušenosti s těžbou ve Vestřevu, možná by rozhodování i názory občanů vypadaly jinak,“ potvrdila starostka Dolní Olešnice Radoslava Cermanová. Důležitou okolností je také finanční přínos. Obec získá podstatnou částku do rozpočtu. „Získáme peníze za nájem z nemovitosti, úhradu z dobývací plochy, úhradu z vydobytých granátů,“ vyjmenovala starostka.

Těžba uprostřed obce

Turnovským šperkařům povolil těžbu loni v září báňský úřad. V Dolní Olešnici budou pracovat na ploše dvou hektarů uprostřed obce v sousedství základní školy. Provádět se tam budou měření hluku. Oblast Kalenského potoka patří mezi chráněné ložiskové území a místo s historickým výskytem nerostů. Právo k těžbě českých granátů stát propůjčuje za úhradu.

„Český granát pro nás představuje základní surovinu. Pokud ji nemáme, tak nebudeme schopni vyrábět šperky. Proto musíme vytěžit suroviny,“ vysvětlil koordinátor těžby Jiří Boudný z firmy Granát Turnov. V České republice mají už jen jediný další zdroj, v Českém středohoří u Podsedic na Litoměřicku. Devadesát devět procent granátů slouží k výrobě šperků, zbývající část patří zdobenému sklu, které je současným trendem.

V Dolní Olešnici se odehrává pomocí speciálních strojů těžba, v Turnově dochází ke zpracování od suroviny po hotový šperk.

Z olešnické země se těží spodní vrstva štěrkopísku, která se převeze do násypky a vynášecí pás ji přesune do bubnové pračky. Tam se do ní poprvé dostane voda. Materiál následně prochází přes síta. Granáty se usazují po průchodu gravitační sazečkou na štěrbinovém sítě. „Materiál, který projde výrobní linkou, se ukládá zpátky do vytěženého prostoru a zaváží se do vykopaných jam. Co se vybere ze sazečky, odváží se na zpracování do Turnova. Tam se vybírají granáty. Valná většina se zpracovává strojním broušením do kulatého tvaru a hvězdového výbrusu. Zpracované kameny se zasazují do připravených zlatých a stříbrných šperků,“ popsal Jiří Boudný.

Největší množství českých granátů má velikost v rozmezí 3-4 milimetry.