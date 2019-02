Královéhradecko, Náchod /ROZHOVOR/ - Lékaři náchodské nemocnice nemají od čtvrtka na ústech roubík. Nařízení mlčet její vedení zrušilo.

Aleš Cabicar | Foto: Archiv Deníku

Nešťastně prezentovaná. Taková byla podle náměstka hejtmana a radního pro zdravotnictví Aleše Cabicara směrnice, která zakazovala mluvit zaměstnancům náchodské nemocnice o vyhrocené situaci, která v ní panuje. Po čtvrtečním jednání Cabicara a hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) s vedením nemocnice už neplatí.

Proč bylo nařízeno lékařům nekomunikovat s médii?

Odmítám slovo nařízení. Taková pravidla platí ve všech společnostech. Směrnice byla nešťastně prezentovaná a asi i špatně načasovaná. Měla všechny jen instruovat, jak mají postupovat. Bylo to zkrátka špatně pochopeno. Rozumím tomu, jak to mohlo působit, ale nebylo to tak myšleno. Nikomu nehrozil za její porušení žádný problém, to byla mylná domněnka.

Na včerejším jednání se směrnice řešila a už neplatí. Proč?

Směrnice byla postoupena k revizi. Bude se teď vnitřně debatovat o tom, jak má vypadat. Je to vnitřní předpis, takový mají všechny firmy, které mají více než dvacet, třicet zaměstnanců. Je důležité, aby se to dohodlo k jejich spokojenosti, aby se to celé zjednodušilo.

Lékaři si stěžují na nedostatečnou komunikaci. Podcenil jste něco?

Komunikace byla dostatečná jak na kraji i s vedením nemocnice. Nemám problém komunikovat častěji. Za patnáct měsíců ve funkci jsem nedostal podnět od zaměstnanců nemocnice.

Je pravda, že jste rozeslal některým lékařům vulgární sms?

Bylo to nešťastné. Omluvil jsem se za to.