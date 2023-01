Mezi těmi, kdo i v horších podmínkách vyrazili na lyže na technicky připraveném sněhu, byla Dana. Ta přijela s dcerou do Pece pod Sněžkou z Prahy na pětidenní pobyt od 29. prosince. „Užily jsme si to. S dcerou jsme šly lyžovat až od tří hodin, to už na sjezdovce skoro nikdo nebyl. Bylo to boží! Počasí nám nevadilo. Nejsme extra velcí lyžaři, hodinka na svahu nám stačí,“ hodnotila chvíle strávené na sjezdovce Javor.

„Třicátého prosince bylo na sjezdovce více lidí, na silvestra odpoledne jich tolik nebylo, lidé asi už slavili. Sjezdovky byly prázdnější,“ dodala Dana. „Jsme v Peci podruhý a je to tady nejlepší,“ podotkla její dcera. Silvestr strávily v hotelu Horizont, kde jsou ubytované. O zábavu se tam staral mimo jiných i herec Petr Rychlý.

Místo lyží procházka

Z Brna zamířila den po vánočních svátcích do Krkonoš Renata s rodinou. „Takové počasí na horách nepamatujeme,“ nepotěšila ji velká obleva. „Byli jsme od rána na procházce, teď jdeme zpátky na chalupu. Počasí sice není dobré, ale nám to nevadí. Dáme si chlebíčky, jednohubky, zapálíme oheň v krbu,“ těšila se na silvestrovskou oslavu na chalupě v Peci pod Sněžkou.

Lyžovat nebyla. „Zbytek rodiny lyžuje, ale já ne, jsem chodec,“ vysvětlila. „A já su svařák,“ doplnil Renatu hláškou s typickým brněnským přízvukem jeden z mužských členů rodiny. Na dobrou náladu a zábavu bylo zaděláno.

Turisté z Polska

Po covidové pauze se hory opět zaplnily polskými návštěvníky. Z Varšavy dorazil do české části Krkonoš Marcin z Varšavy. „Přijeli jsme do Pece pod Sněžkou, protože jsou tady opravdu dobré podmínky na ubytování. Líbí se nám pěkná lokální architektura, velmi dobrý servis, výborné jídlo a alkohol. Bylo by lepší, kdyby bylo více sněhu, dalo by se lépe lyžovat,“ říkal pod sjezdovkou Javor, kde nakládal lyže do auta. Ubytoval se na čtyři dny v hotelu Hradec.

„Jsem z Varšavy, moje rodina je z Walbrzychu. Do českých Krkonoš jezdíme často na lyže a také chodíme po horách, nejčastěji jsme v Malé Úpě a Peci pod Sněžkou. Ceny jsou na nás Poláky už docela vysoké, přirovnal bych to k Itálii. Ale máme to do Krkonoš blízko a líbí se nám tady, proto sem jezdíme,“ zdůvodnil návštěvy východních Krkonoš.

Silvestra plánoval oslavit na hotelu dobrým jídlem a pitím. „Něco chutného sníme, dáme si dobré moravské víno a ráno české pivo s pořádnou pěnou. Nový rok uvítáme šampaňským,“ přiblížil polský návštěvník, jak stráví příchod nového roku.