Vedení Krkonošského národního parku přitom původně nepočítalo s umístěním sítí minimálně na začátku letní turistické sezony. "Chceme dát návštěvníkům Sněžky šanci k tomu, aby se chovali lépe," řekl v dubnu Deníku Robin Böhnisch. "Po začátku sezony vyhodnotíme, jestli je situace lepší než v předchozích letech. Pokud nebude, jsme připraveni v průběhu sezony sítě opět umístit," uvedl tehdy. Nezlepšilo se nic. K návratu ochranných sítí donutili ochránce přírody turisté. Jen pár prvních pěkných dní ukázalo, že návštěvníci Sněžky své chování od loňska vůbec nezměnili.

Oplocením Sněžky Správa KRNAP loni reagovala na trend posedávání a polehávání na vzácných alpínských trávnících s rostlinnými druhy, které se nevyskytují nikde jinde v Česku nebo na světě. V místě, kde se přitom nesmí pohybovat. "Nemáme teď jiné opravdu účinné řešení, jak ochránit unikátní přírodu Sněžky, než opět instalovat ochranné sítě," vysvětluje v aktuálním rozhovoru pro Deník ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Co rozhodlo o tom, že se ochranné sítě nakonec letos objeví na Sněžce?

Sítě jsme v loňském roce instalovali jako reakci na neudržitelnou situaci s porušováním zákazu vstupu do klidového území na vrcholu Sněžky. Přáli jsme si, aby to lidé pochopili jako jasný vzkaz, kde se mohou pohybovat a kde už ne. Toto opatření fungovalo téměř dokonale. Na Sněžce a u bývalé Obří boudy razantně poklesl počet přestupků, především to ale prospělo stavu vzácné vegetace. Na zimu jsme sítě museli sundat a věřili jsme, že tento vzkaz v podobě ochranných sítí si návštěvníci ponesou v sobě. Situace v posledních dnech nám ale ukázala, že se tak nestalo. Desítky lidí opět posedávají a polehávají na jedinečných alpínských trávnících s velmi krátkou vegetační sezonou a nedávají vzácným bylinám šanci na vykvetení a rozmnožení. Nemáme teď jiné opravdu účinné řešení, jak ochránit unikátní přírodu Sněžky, než opět instalovat ochranné sítě.

Budou ochranné sítě na stejných místech jako loni? V jaké délce?

Ano, budou opět na vrcholu Sněžky a v sedle u bývalé Obří boudy. Přibližně 600 metrů sítí bude na Sněžce a 500 metrů v Obřím sedle. V loňském roce nám sami návštěvníci doporučovali věnovat se podobným způsobem ještě prostoru Pančavského vodopádu. Tam ale vyčkáme. Sítě bude doplňovat každodenní strážní a informační služba na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle.

Zaznamenává stráž přírody větší počet přestupků na vrcholu Sněžky a jejím okolí?

V posledních dnech jejich počet stoupl. Prakticky se ale jedná o neustále stejné přestupky: zákaz vstupu do volného terénu v klidovém území KRNAP, odhazování odpadků a v době kvetení někdy také ničení porostů konikleců alpinských poleháváním kvůli selfíčkaření.

Letos jste poprvé zavedli v období od 15. března do 31. května uzavírku některých turistických cest, například na Černohorském rašeliništi, především kvůli ochraně tetřívka. Bude tato uzavírka každoroční? Co přinesla?

Ano, bude se prozatím jednat o každoroční omezení po vrcholu jarní sezony. Opatření je nezbytné z důvodu ochrany tokajících a hnízdících ptáků. Jakkoli je rušení lidmi v prostředí tokajících tetřívků jen jedním z několika spolupůsobících faktorů jeho úbytku, jde o faktor, který umíme touto cestou omezit. Účinnost budeme schopni vyhodnotit při dalším periodickém sčítání ptáků za několik let. Dílčí problémy s porušováním zákazu se objevovaly. Jde o nové opatření a lidé si na ně teprve musejí zvyknout.