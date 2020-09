V sobotu dopoledne se jich i spolu s pořadatelskými auty okolo 150 vydalo na trasu orientační soutěže. Jely za běžného silničního provozu podle tradičního šipkového itineře. Nešlo o rychlost, ale dodržení předepsané trasy a splnění stanovených úkolů.

Do kempu přitom dorazily i vozy veřejné bezpečnosti a nechyběla ani dobře známá béžová sanitka značky Škoda.Pořadatelem akce je Škoda historic fan klub Hradec Králové. Založený byl v roce 1993, první sraz se uskutečnil o dva roky později.

"Pořádáme ryze škodovácký sraz, jde o vozy s páteřovým rámem, poslední - nejnovější model je Škoda Octavia z roku 1964 nebo pak "kombíky", Škoda 1202, které se také vyráběly do roku 1971. Jinak na sraz jezdí starší typy jako tudoři, sedany - 1200, 1100, předválečné rapidy, populary až po ten úplně nejstarší Laurin a Klement 110 z roku 1925," říká za pořadatele Martin Doležal.

Na Stříbrný rybník se přitom sjíždějí i zahraniční účastníci, letos však zasáhla pandemie. "Měli přijet z Holandska, Maďarska, Slovenska, Polska, možná i ze Švýcarska. Hodně se nám jich, bohužel, omluvilo vzhledem k tomu, že by jim hrozila karanténa. Nicméně měli jsme tu pětičlennou posádku se čtyřmi auty z Německa.

Přesto účast byla úžasná, všichni byli natěšení. Všichni také dojeli do cíle, až na jednoho smolaře, kterého jsme odtáhli, protože měl zlomenou poloosu na zadní nápravě. V kempu ale bylo poměrně dost zručných lidí i materiálu, takže ještě večer ji měl opravenou," dodává Martin Doležal s tím, že příští sraz by se měl uskutečnit od 28. do 30. května 2021.