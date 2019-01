Východní Čechy - Ač byl minulý víkend spíše ve znameni babího léta, zimní - a tím pádem i lyžařská - sezona se blíží. Jak se na ni chystali provozovatelé skiareálů ve východočeském regionu? A nepřibrzdí jejich snažení nedostatek vody, který zapříčinilo sucho, jež postihlo celé Česko?

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Královéhradecký kraj: Do zasněžování vložily desítky milionů, budovaly také nádrže

Pec pod Sněžkou - Skiareály v Královéhradeckém kraji daly v posledních letech do systémů umělého zasněžování desítky milionů korun.

„Celý areál se třemi sjezdovkami jsme díky moderní technologii schopni kompletně zasněžit do deseti dnů," řekl ředitel Skicentra Říčky Petr Kánský. Čtyřicetimilionovou investici udělali před třemi lety. „Investice se vyplatila. I při velmi špatné zimě 2013/2014 byl areál v provozu od začátku prosince do 22. března. Se starým systémem bychom jeli možná polovinu zimy," řekl Kánský. K původním dvanácti sněžným dělům Říčky nedávno ještě dokoupily další čtyři kanony, aby mohly bez problému zasněžit i letos rozšířené sjezdovky.

Krkonošský SkiResosrt Černá hora – Pec loni investoval do umělého zasněžování asi 30 milionů korun, letos do něj vložil dalších více než deset milionů. Letos budou nově pod umělým sněhem sjezdovky Hofmanky a Přejezdová na Černé hoře a Klondike v Peci o celkové délce 2,5 kilometru. „Bez technického zasněžování to dnes nejde, na přírodu spoléhat nelze," řekl ředitel SkiResortu Petr Hynek.

SkiResort také v areálu Janské Lázně – Černá hora vybudoval dvě nádrže na vodu o objemu 13 tisíc metrů krychlových, aby mohl co nejrychleji pokrýt sněhem hlavní sjezdovky. „Uvažujeme o vybudování dalších v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou a v Černém Dole," řekl Hynek.

V Říčkách disponují nádrží o objemu 2000 metrů krychlových. „V budoucích plánech máme výstavbu další nádrže o objemu 6000 metrů krychlových," uvedl Kánský.

Právě budování nádrží je podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota cestou, jak zajistit vodu pro sněžná děla při jejím nedostatku v potocích a řekách. Nárazový odběr vody z potoků má své limity, v korytě stále musí zůstat vodohospodáři stanovený průtok. Vlekaři věří, že současné nízké stavy vody v horských řekách a potocích do začátku sezony pominou s listopadovými dešti.

Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn letos dokončilo dvouletý projekt rekonstrukce a modernizace zasněžovacího systému ve Svatém Petru a na Hromovce za desítky milionů korun. „Na červené sjezdovce na Svatém Petru jsme instalovali sněžné sprchy, které nám umožní zprovoznit lyžařské svahy v nesrovnatelně kratším čase v porovnání s běžnými děly," uvedl ředitel Čeněk Jílek. Hlavním zdrojem vody pro sněžná děla je přehrada Labská.

Pardubický kraj: Bereme z řek, uklidnují před zimní sezonou provozovatelé

Pardubice - Velká lyžařská střediska v Pardubickém kraji by navzdory extrémnímu suchu neměla mít zásadní problémy se zasněžováním.

Vodu na výrobu umělého sněhu berou z vodních toků, jejichž hladina není na kriticky nízké úrovni. Provozovatelé zimních areálů však stále doufají, že ještě zaprší nebo napadne přírodní sníh.

Nejrozsáhlejší plochy, které je možné technicky zasněžovat, má středisko v Dolní Moravě na Orlickoústecku. Je schopné při teplotách pod minus dva stupně Celsia pokrýt umělým sněhem do dvaasedmdesáti hodin sto procent tratí a spojovacích cest, což představuje rozlohu asi 38 hektarů. Zdrojem vody 55 děl na výrobu technického sněhu je řeka Morava.

„Stav vody nám v současné době zasněžování umožní. Neříkám, že je to optimální, ale v tuto chvíli jsme schopni v rámci všech povolení vodu čerpat a zasněžovat," řekl jednatel společnosti Sněžník Martin Palán.

Lyžařský areál v Hlinsku na Chrudimsku odebírá vodu na výrobu technického sněhu z řeky Chrudimky.

„Za posledních dvacet let, co to děláme, měla vždy tak dostatečný průtok a tak dobrou studenou vodu, že nemáme důvod na tom cokoliv měnit," řekl Robert Vokáč ze Ski klubu Hlinsko. Spotřeba vody není v menším středisku příliš velká, v provozu mívá jen pět sněžných děl nebo sněžných tyčí. O několik kilometrů proti proudu navíc zajišťuje zásobu vody a regulaci toku přehrada u Hamrů.

Pokud nezaprší nebo nenapadne přírodní sníh, mohlo by to omezit zasněžování ve středisku Skipark Červená Voda, které na Orlickoústecku provozuje sjezdovky v Červené Vodě a Čenkovicích. Vodu pro zhruba čtyřicet sněžných děl a tyčí čerpá z řeky.

„Jestli bude možné sněžit jen polovičním výkonem, tak se nedá nic dělat, ale připraveni na to jsme," uvedl ředitel skiparku Radek Procházka. Podle něj bude zřejmě nutné do budoucna vybudovat větší rezervoáry vody, s ohledem na krajinu zřejmě přírodního vzhledu, tedy rybníky či jezírka.