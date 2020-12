Skiareály dostaly od ministra naději, řešení s jednodenními návštěvníky vítají

/FOTOGALERIE/ Lyžařské areály dostaly v pátek naději, že by mohly otevřít sjezdovky. Návštěvníci by se však nemohli ubytovat. Umožnilo by to provoz lyžařských areálů alespoň pro sportovce, rezidenty a jednodenní hosty.

Zasněžování a příprava areálu v Horní Malé Úpě v Krkonoších. | Foto: Deník / Michal Fanta

Ministr zdravotnictví Jan Blatný na páteční tiskové konferenci sdělil, že na pondělním jednání vlády navrhne pro lyžařská střediska model, kdy v rámci nastavení nových opatření pro stupeň 4 protiepidemického systému PES bude ve skiareálech umožněn provoz, i když se návštěvníci nebudou moci ubytovat. Jedná se o stejný režim, jaký funguje v Rakousku a Polsku. "Toto řešení bychom uvítali a má naši podporu. Umožnilo by totiž provoz lyžařských areálů alespoň pro sportovce, rezidenty a jednodenní návštěvníky, přičemž s ohledem na nedobrou epidemickou situaci by byly vyloučeny jiné aktivity spojené s dlouhodobým pobytem v lyžařském středisku. Skiareály dusí nejistota. Kvůli dodržování rozestupů angažují i manažera fronty Přečíst článek › Skiareály jsou tento typ hostů bez problémů schopny obsloužit za podmínek dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel," reagoval na aktuální vyjádření ministra Blatného Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR. "Všichni doufáme, že brzy bude možný návrat alespoň do stupně 3, kdy pojedou také ubytovací a stravovací služby. I v tomto režimu jsou skiareály připraveny splnit všechna požadovaná opatření k bezpečnému provozu," dodal. Nejlevnější parkování v Peci bude v novém terminálu, všude jinde výrazně zdraží Přečíst článek › Zástupci horských středisek doufají, že vláda rozhodnutí o fungování skiareálů přijme. "Netrpělivě na to už čekají nejen provozovatelé všech služeb na horách, ale i milovníci zimních sportů na sněhu. Samotné lyžování je pohyb na čerstvém vzduchu, který má podobně jako procházka v parku pozitivní účinky a na zdraví a psychiku, a to je něco, co si všichni zasloužíme," řekl Libor Knot.