Od pátečního rána se mohou senioři starší 80 let začít hlásit na dobrovolné očkování proti covidu-19. Přihlásit se musí do Centrálního rezervačního systému. Speciální linku kvůli tomu zřídil i Královéhradecký kraj.

V Krajských nemocnicích v Královéhradeckém kraji začla vakcinace na COVID-19. Do náchodské nemocnice dorazila očkovací látka dnes a hned byla využita. | Foto: Deník / Michal Fanta

Paní Věnceslavě Dufkové ze Stavu na Novopacku je pětadevadesát. Ve svých letech je stále akční, sleduje tisk, neztrácí přehled a dobře si rozumí i s mobilním telefonem. O tom, zda se nechá očkovat, zatím prý moc neuvažovala. „Říká, že už to nebude potřebovat,“ tvrdí syn Milan, který o ni pečuje. „Já jsem si myslel, že ano, že ji necháme oočkovat. Budeme o tom ještě debatovat,“ nevzdává se. S přihlášením do registru by prý pomohl vnuk paní Dufkové.