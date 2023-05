Ze zámku se jeli hned podívat na předaukční prohlídku. „Skutečně byl zezadu popsaný, měl tam inventární číslo, iniciály a zkratku Ratibor. Dobově i typově odpovídal, navíc to byl exkluzivní kousek, což by rovněž odpovídalo životnímu stylu a možnostem vévodkyně Zaháňské,“ popisuje kastelán Češka, co předcházelo poslednímu kroku k získání unikátu, tedy dražbě.

V roce 1839, když vévodkyně Zaháňská zemřela, její mladší sestry si v rámci dědictví vyzvedly část vybavení a zbytek se rozprodal. „Proto po ní tady máme tak málo věcí. Když následující majitel zámek kupoval, bylo tady dvanáct židlí, jeden stůl a tři knihovní skříně. To bylo všechno, co tady po vévodkyni zůstalo,“ vysvětluje správce zámku v Ratibořicích Ivan Češka.

Před památkáři stála otázka, kolik peněz může NPÚ, respektive ministerstvo kultury za sekretář utratit. Vyvolávací cena byla 120 tisíc korun, ovšem ta se mohla v aukci vyšplhat daleko výše. Kastelán z Ratibořic vyrazil do Prahy s napjatým očekáváním.

FOTO: V Ratibořicích se probouzí jaro. U zámku vykvetly sněženky i krokusy

Spolu s vlastním soudním znalcem došli k tomu, že je pro ně přijatelná částka 150 tisíc korun. „Zvedl jsem číslo a čekal, co se spustí. Zažil jsem dvě minuty hrozných nervů, ale nakonec nikdo nepřihodil. Zaplatili jsme aukční přirážku 30 tisíc korun a dostali se tak na námi předem stanovenou částku 150 tisíc korun. Kousek, který odtud pochází, se sem po téměř dvou stoletích vrátil,“ spokojeně se usmívá Češka a otevírá dveře do hudebního salonu zámku. Empírový sekretář z mahagonového a javorového dřeva o rozměrech 161 x 80 x 53 centimetry stojí v rohu místnosti.

„Jeho pořízení má velký význam nejen jako doplnění a obohacení empírového mobiliáře pro jeho designovou a typovou výjimečnost, ale především proto, že lze téměř s jistotou prohlásit a určit jeho původ z ratibořického zámku. Na zadní stěně sekretáře jsou dodnes čitelné, dají se označit za velice staré - dobové, rukou psané zkratkovité poznámky,“ píše se v takzvaném odborném hodnocení významu předmětu.

Záhadná minulost

Záhadou zůstává, co se se sekretářem dělo od roku 1839 až do nedávné doby. Z informací aukční síně je známo pouze to, že byl přivezen z Německa.

Je možné, že si sekretář odvezla jedna ze schovanek vévodkyně Zaháňské Marie Wilson von Steinach, která se provdala do Saska. „Napovídají tomu i iniciály. Mohl to být i svatební dar,“ říká Ivan Češka s tím, že žádné další informace o historii empírového skvostu nejsou k dispozici.

Jisté je, že je kompletně zrestaurovaný. Z jeho stavu je také patrné, že se mu dostávalo mimořádné péče.

„Myslím si, že při restauraci došlo pouze k očištění kování a k obnově povrchových laků. Žádné vady nebo stopy po jejich opravách nejsou patrné,“ konstatuje kastelán a připomíná, že význam letošní zámecké novinky nespočívá pouze v původu a kvalitě.

FOTO: Velikonoční Rudrův mlýn zval do Babiččina údolí

Tvarově je zcela ojedinělý. „Nevíme o tom, že by se na našem území podobný kus nacházel. Komody i sekretáře bývají podobné, ale tento je naprostý originál. Hodnota je těžko vyčíslitelná. Když bude zrovna v módě empír, může se cena vyšplhat na milion, ale to je spekulace. Každopádně to byl dobrý kup i proto, že sekretář získává na ceně, na hodnotě a na významu tím, že je to autentický předmět přímo z našeho zámku,“ opakuje a v jedné ze zámeckých místností ukazuje na původní židle. „Ty jsou také z pozůstalosti po Zaháňské. Další věci jsou zapůjčené z jiných objektů, aby to tady dobově a stylově odpovídalo a dotvářelo interiér do podoby, jak to tady mohlo za Zaháňské vypadat.“

Barunka v zámecké knihovně

Zámek v Ratibořicích a působení vévodkyně Zaháňské v údolí u České Skalice je neodmyslitelně spjatý s Babičkou Boženy Němcové i s dětstvím věhlasné spisovatelky, kterou rovněž obestírá nejedno tajemství. Předobraz literární kněžny se mohl zrodit možná i díky návštěvám malé Němcové, tedy Barunky Panklové, na zámku.

„Víme, že tehdy byla knihovna v přízemí ve třech místnostech a měla tam přístup i mladá Barbora Panklová. Souvisí to s tím, jaká byla Boženě Němcové ze strany Zaháňské věnována pozornost. Ostatní děti zaměstnanců do zámecké knihovny běžně nechodily, kdežto malá Barbora mohla. Tím získávala vztah k literatuře, netušíc, že z ní bude slavná spisovatelka,“ připomíná Ivan Češka před knihovní skříní, která patří spolu se sekretářem, stolem a židlemi, k jediným původním pozůstatkům po zámecké paní.

Jejím dalším významným odkazem je podoba dnešního Babiččina údolí. Právě ona nechala založit krajinnou skladbu, která dala charakter dnešní národní kulturní památce i národní přírodní památce.

FOTO: Ratibořický zámek rozezněly hlasy sboristek hradecké Kantilény

„Je to komponovaná krajina. Jsou v ní lesy, louky, voda i stavby. Byla jí dána koncepce a podle plánu se tam kácelo a vysazovalo a později udržovalo. Když sem vévodkyně Zaháňská přišla a s krajinou se seználmila, dokázala ji prostřednictvím zahradních architektů a zahradníků zužitkovat. Co si jinde museli za velké peníze stavět, dotvořila pouze zacházením s přírodou,“ vyzdvihuje Češka a vysvětluje rozdíl mezi Babiččiným údolím a dalšími přírodně-krajinářskými parky ve Vlašimi, Krásném Dvoře nebo v Lednicko-valtickém areálu.

„Náš park obsahuje stavby, které se jinde uměle budovaly. Máme tu mlýn z 15. století nebo tři středověké zříceniny, které se jinde stavěly takzvaně na oko, aby se vytvořilo zamýšlené prostředí. Příliš to tak není vnímáno, ale i v tom spočívá hodnota Babiččina údolí,“ konstatuje ratibořický kastelán.