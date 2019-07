/FOTOGALERIE/ Zchátralý panelový objekt u hradeckého kongresového centra Aldis, přezdívaný pro odskakující patra Schody do nebe, bude po více než 30 letech srovnán se zemí. Dělníci v těchto dnech intenzivně pracují na jeho demolici.

V současné době už je budova kompletně bez oken. Během dalších týdnů budou Schody do nebe skoro celé zbourány. Na místě objektu vyroste moderní kongresový hotel inspirovaný prvorepublikovou architekturou. „Hotel Aldis se stane funkční součástí areálu občanského vybavení městského a regionálního významu. Po dobudování lávky pro pěší přes Labe a centrály ČSOB vznikne ze zóny Aldis po několika desítkách let konečně atraktivní městský prostor s širokým využitím,“ uvedl jednatel hradecké společnosti STAKO Petr Kulda. Při vstupu do hotelové recepce zákazníky uvítají zlatavé barvy v kombinaci se dřevem. Teplé tóny s jednoduchou grafikou hosty přenesou do období secese. Stravování bude zajištěno v prvním nadzemním podlaží v hotelové restauraci pro více než sto hostů. Hotel, který nabídne přes sto komfortních pokojů, bude mít šest nadzemních a jedno podzemní podlaží, které bude vybaveno technickou infrastrukturou pro chod hotelu a zázemím pro jeho zaměstnance.