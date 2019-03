Dámy s vějíři a slunečníky se promenují a širokými krinolínami umetají cestičky, opodál se řadí do dvojstupů vojáci v dobových uniformách a s klobouky zdobenými kohoutím peřím. „Maschieren! Marsch!“ dostávají povel a dávají se na pochod. Za chvilku je následují další. Historické vojenské jednotky opět v sobotu opanovaly nejznámější bojiště z roku 1866. U muzea na Chlumu zahájily salvami z pušek a děla novou návštěvnickou sezonu.

Muzeum, které se v rámci Muzea východních Čech osamostatnilo a nese nový název Muzeum války 1866, má nabídnout inovovanou expozici. „Už na ní pracujeme, je ideově připravena, je připravena dílčí projektová dokumentace. V podstatě jediné, co nám chybí, jsou finanční prostředky. Usilovali jsme o ně z česko-polského programu Interreg, to se nám bohužel nepodařilo. Takže v tuto chvíli napínáme síly k dalším grantovým zdrojům. Zároveň nás čeká úkol odstranit některé stavební nedostatky, které se v průběhu loňské sezony ukázaly. Máme zde v podstatě havarijní situaci, kdy spodní voda proniká do spodní expoziční haly. To je věc, kterou budeme muset stavebně vyřešit dřív, než připravíme instalaci nové expozice,“ vysvětlil ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.