/FOTO/ Do volné přírody zamířili v průběhu uplynulých týdnů tři z pěti kriticky ohrožených nosorožců černých, kteří byli v červnu převezeni ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem do národního parku Akagera ve Rwandě. Vypuštěna byla trojice nejmladších nosorožců, samice Jasiri a Olmoti a samec Mandela. Volně se pohybují v otevřeném terénu a v křovinách, zatím se jim daří dobře a potravu si obstarávají sami. Zbylé dva nosorožce tento krok čeká v blízké budoucnosti.

První nosorožci ze Dvora Králové byli ve Rwandě vypuštěni do volné přírody. | Foto: Jes Gruner/Rwanda Development Board

Trojice se do volné přírody dostala z vypouštěcího výběhu, což je oplocený velký kus křovinné savany. Do něj byla teď přesunuta samice Jasmína, jež by mohla výběh opustit v nejbližších dnech. Hned po ní bude následovat Manny, který je zatím v bomě a k dispozici má velký výběh ohrazený kameny, jenž na bomy navazuje.