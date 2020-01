Je krátce po sobotní půl šesté ráno. Na Sadovou dopadají sněhové vločky a od místního hřiště je slyšet svist brousku, který v rukách řezníka připravuje nástroje na vesnickou zabijačku.

Zabijačka v Sadové. | Video: Veronika Kašparová

Vypasený pašík, asi se 160 kily, se za pár minut stane zdrojem pro výrobu klasických pochoutek - prdelačky, ovaru, prejtu a jitrnic. Hlavní slovo při čtvrtém ročníku zabíjačky v Sadové má starosta Dušan Jedlička. „Nejsem však na to sám. Je tu nejenom celé zastupitelstvo, ale i spousta dobrovolníků. Bez nich by to ani nešlo. A jsem moc rád, že naše obec takto žije,“ říká Jedlička, když v kostkovaném úboru stojí vedle rozbouraného pašíka a krouhá maso do prejtu.