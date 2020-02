Když dorazil do areálu benediktinského kláštera, odemkl velká železná vrata a vstoupil do kostela, uviděl na zemi kousek před oltářem změť střepů a polámaný okenní rám. Velká plocha okna neustála jeden ze silných větrných poryvů, kterými v pondělí vichřice Sabine počastovala i Broumovsko, a vyražené okno se roztříštilo na dlažbě. Při cestě dolů ještě poškodilo část římsy a na zemi rozbilo modlitební klekátko.

Ohromná okna jsou při mimořádně silném poryvu větru Achillovou patou jinak bytelného kláštera. V roce 2017 se Českem prohnala vichřice Herwart, která vyvalila okno u klášterních varhan. A v pondělí to bylo jiné jen o několik metrů dále.

Jáhna Gereona jsme dopoledne zastihli na prvním klášterním nádvoří, kde čekání na pracovníka pojišťovny využil k obhlížení dalších míst, zda jim brzký ranní vítr nezpůsobil újmu. „Zatím jsem naštěstí žádné další poškození neobjevil. Měděné šablony na střeše zatím ještě drží, nevím co se bude dít do zítra,“ pohlédl k vyjasňujícímu se nebi. „Teď se to kupodivu sice trochu uklidnilo, ale co jsem slyšel, tak má v noci na úterý přijít ještě jedna větrná vlna od západu, tak musíme zajistit, co se dá,“ měl obavu z prognózy meteorologů. Vrásky mu dělalo hlavně to, jak vyplní vzniklý otvor na těžko přístupném místě za zvláště nepříjemných povětrnostních podmínek, kdy se po 13. hodině k větru a dešti přidala i bouřka.

Samotné vyražené okno naštěstí nezpůsobilo (kromě ulomení části římsy) v interiéru kostela žádnou velkou škodu. Rám dopadl v rámci možností celkem „šikovně“ na volnou plochu mezi lavice a mřížku k oltáři.

Okno vypadlo jen kousek nad zlaceným štukovým věncem, kde byla v roce 1999 v dřevěné schránce nad kaplí sv. Kříže nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. „Bylo to horní okno nad tímto věncem, naštěstí ho pád nijak nepoškodil,“ ujišťuje bratr Gereon.

Na kontrolu kostelů hned dvou farnosti v pondělí odpoledne vyrazil i broumovský děkan Martin Lanži. „Čeká mě obhlídka patnácti kostelů, jestli na nich vítr nezpůsobil nějaké škody. Vezmu to od Zdoňova po Šonov,“ spěchal děkan ze školy, kde se vzdělává v církevním právu, přímo za volant, aby stihl před setměním zjistit, jestli se vichřice nepodepsala například na některém z tzv. Broumovské skupiny kostelů.

Jiří Řezník