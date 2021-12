Opilý kamioňák naboural obchod, auto, dub, lampu, značku, sloupek, strhl i kabel

/FOTOGALERIE/ Na mol opilý 64letý řidič kamionu boural při průjezdu ulicemi v Hořicích na Jičínsku, kde se dalo. Nejdřív do jedné z prodejen, pak strhl telefonní kabel a od nehody ujel. Než policisté šoféra zastavili, stihl ještě narazit do vzrostlého dubu, lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, kovového sloupku a nakonec zaparkovaného osobního automobilu. "Jako Pac-Man by nasbíral hodně bodů," komentovali to policisté. Podívejte se na dílo zkázy ve fotodokumentaci.

Jako Pac-Man by nasbíral hodně bodů | Foto: Policie ČR

"Ve čtvrtek krátce před 17. hodinou jsme na linku 158 přijali oznámení o dopravní nehodě nákladního automobilu, který měl při průjezdu ulicí Přemyslova v Hořicích narazit do jedné z prodejen, strhnout telefonní kabel a od nehody ujet. Než hlídka obvodního oddělení Hořice řidiče zastavila, měl při své jízdě hořickými ulicemi ještě narazit do vzrostlého dubu, lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, kovového sloupku a zaparkovaného osobního automobilu," uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně s výsledkem 2,66 promile. VIDEO: Nejdřív onanoval, pak řídil opilý. Jste si na mě zasedli, řekl policistům "Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem žilní krve nežádal. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 82 tisíc korun," uvedla mluvčí. Jak dodala, příčina a okolnosti této nehody jsou i nadále v šetření jičínských dopravních policistů. "Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí 64letému muži v případě prokázání viny až tři roky odnětí svobody," uzavřela.