V jediném lůžkovém zařízení v České republice pro pacienty s roztroušenou sklerózou se představí společně s další českou reprezentantkou Nikolou Zdráhalovou, která pochází ze Dvora Králové. Zahájí tam kampaň na výměnu oken a přivezou symbolicky první nové okno.

„Odstartujeme tím výměnu 100 let starých dožívajících oken v našem zařízení, abychom zlepšili zázemí pro nemocné roztroušenou sklerózou. Každý z návštěvníků bude mít možnost na místě darovat okno, nebo jeho část, a přidat se tak k vrcholovým českým sportovkyním,“ upřesňuje Jan Staněk z Domova sv. Josefa v Žirči. Podle informací na webu www.darujokno.cz je možné pořídit pro Domov sv. Josefa malou okenní tabulku za 200 Kč, velkou za pětistovku, zateplení okna za 1100 Kč, ozolační dvojsklo za 1800 korun, okenní rám za 5200 Kč a kompletně celé okno za 20 800 Kč.

Sáblíková se Zdráhalovou zároveň podpoří v Žirči sociální podnik Pro-Charitu, který v rámci chráněných dílen zaměstnává zdravotně a sociálně znevýhodněné v areálu bývalého jezuitského kláštera.

Od 16 hodin se uskuteční beseda a autogramiáda v podkrovní galerii ve 3. patře Domu sv. Damiána, někdejším pivovaru. Po jejím skončení proběhne dražba bundy Martiny Sáblíkové. Její výtěžek půjde rovněž na výměnu dožitých oken v Domově sv. Josefa. "Martina s Nikolou přijedou nejen na besedu, ale také potěšit lidi s roztroušenou sklerózou, o které v Domově sv. Josefa pečujeme," dodává Jan Staněk. Vstupné na akci je dobrovolné.

Domov sv. Josefa patří pod Oblastní charitu Červený Kostelec. Jde o jediné lůžkové zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou. "Je to velký příběh našeho regionu," připomíná Jan Staněk a pokračuje: "Příběh dárců, bez kterých by nikdy nebyl obnoven zchátralý jezuitský areál, ve kterém se dnes snoubí barokní architektura s moderním vybavením. Příběh pomoci lidem s roztroušenou sklerózou, kterým tato záludná nemoc způsobuje postupné ochabování svalstva. Je to příběh, který se nikde jinde v Česku nepodařilo realizovat. Příběh, na který můžeme být všichni právem hrdí. Bez dárců by tento příběh nikdy nebyl skutečností."