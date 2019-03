Po loňském uvedení do života připravuje spolek Rýbrcoul - duch hor, sídlící v Trutnově, první letošní akci. Za hlavní cíle si dává vzbudit zájem o dějiny Krkonoš a podhůří a posílit patriotismus.

Legenda z hor. Postava bájného Rýbrcoula přináší řadu zajímavých aktivit. | Foto: Petr Špetla

Celoroční program aktivit začíná nedělním zážitkovým vlakem na trase z Trutnova do Svobody nad Úpou. Ve dvou vagónech odehrají místní ochotnické soubory divadelní představení. Zábavnou formou představí skutečné události, které se v našem kraji staly. Zážitkové vlaky pojedou každý měsíc až do října, kdy cyklus aktivit Rýbrcoula vygraduje celodenní akcí 5. října. Při ní se pokusí o zápis do knihy rekordů. O jaký?