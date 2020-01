ŘSD zbourá v Trutnově most u kina, nový chce město doplnit o podchod u řeky

Špitálský most u kina v centru Trutnova na hlavní dopravní tepně ve městě plánuje zbořit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Dožívající, sedmdesát let starý most chce nahradit betonovou konstrukcí, která již nebude mít mostní pilíř uprostřed koryta řeky. Novou stavbu přes řeku Úpu by mohl doplnit otevřený podchod.

Novou mostní konstrukci přes řeku Úpu v Trutnově by mohl doplnit otevřený podchod pro chodce a cyklisty. | Foto: MDS projekt