Hradec Králové/Praha - Jako na houpačce vypadá nyní boj o území budoucí dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic.

Dálnice D11 - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

První "výstřel" padl v úterý 29. ledna, kdy konsorcium firem vedených Eurovií podmínečně odstoupilo od výstavby patnáctikilometrového úseku. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Ve středu dopoledne ŘSD oznámilo, že stavebníkům vypovídá smlouvu. Celou situaci tak řešil ministr dopravy Dan Ťok, který si obě znesvářené strany pozval ve středu na kobereček a domluvil prozatimní příměří. "Dohodli jsme se, že se dohodneme. Se zhotoviteli jsme na cestě k uzavření dodatku ke smlouvě o pokračování výstavby D11. Zítra začne technické jednání, jehož cílem je kompenzovat zdržení způsobené rozkladem proti stavebnímu povolení. Dostavba proběhne podle plánu," uvedl po jednání ministr dopravy. Do 15. února by obě strany sporu měly vzít zpět vzájemné výpovědi smluv o stavbě D11 a dále jednat, za jakých podmínek se dálnice postaví.

Tato zpráva potěšila i hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. "Pro mě je zásadní, že je zde vůle pro jednání. Jakékoliv zpoždění při stavbě dálnice D11 je velmi nepříjemná zpráva pro celý náš kraj," nechal se slyšet hejtman, kterého však mrzí, že celá situace vygradovala do krajních řešení vypovídání smluv. "Mrzí mě, že se obě strany nebyly schopny dohodnout a celou věc musel coby arbitr řešit ministr dopravy," dodal hejtman Jiří Štěpán.

Tlak se vyplatil

I když stále není dobojováno, tak to zatím vypadá, že vítězem nebudou řidiči, ale triumvirát firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky. Stavebníci od smlouvy dočasně odstoupili s tím, že jim nebylo řádně předáno pracoviště po předchozím archeologickém průzkumu a také požadovali navýšení plateb kvůli meziročním zdražením různých komodit. Tento nátlak však generální ředitel ŘSD Jan Kroupa odmítal. "Společnost Eurovia svou nabídku na stavbu D11 kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila. Nyní bez ohledu na výsledek výběrového řízení chce více peněz. Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,“ uvedl v úterý odpoledne generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Ještě před jednáním obdobně mluvil i sám ministr Dan Ťok: "Pevně věřím, že to není jen snaha navýšit cenu. Musím hájit zájmy daňových poplatníků."

Podle Dana Ťoka však v dohodě nejde o "smluvní" peníze navíc. "Tím že byla stavba zdržována, vznikl zhotoviteli objektivní nárok,“ obhajoval svá středeční slova o kompenzaci ministr dopravy. Zatím však není zřejmé, o kolik peněz vlastně půjde. Již dříve generální ředitel Eurovie vyčíslil "vícenáklady" na zhruba 200 milionů korun.

Vyjádření hradeckého primátora Alexandra Hrabálka:

"Nedokáži posoudit, jaká strana má větší podíl na současné situaci a kdo má jaký nárok uplatňovat svá práva na změnu smluvního vztahu. Odpovědnost je však zcela na rezortu dopravy a ŘSD, jak se domluví se stavebními firmami. Pro Hradec Králové je důležité, aby dostavba D11 pokračovala nejrychlejším možným tempem a tato předběžná dohoda je pro mě signál, že tu je vůle řešení nalézt."

ŘSD vypovědělo konsorciu firem smlouvu na stavbu úseku D11

