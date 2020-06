Fungovat bude vždy jeden den v týdnu, který se ovšem bude měnit. Lidé proto musí sledovat web města, kde bude provozní doba v týdenním předstihu zveřejněna.

"Výstavbu dálnice D11 dlouhodobě podporujeme. Jsme si vědomi, jaké výhody má pro město dokončení tohoto úseku. Zároveň plně chápeme občany, kterých se výstavba dálnice dotkne a bude vést přes jejich pozemky, že nevědí, jak mají postupovat a na koho se obrátit. Proto jsme se s ředitelem hradecké správy ŘSD Markem Novotným dohodli a od 1. července zřídili dočasnou informační kancelář Ředitelství silnic a dálnic přímo u nás v Trutnově," vysvětlil tento krok starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Jsme rádi, že se podařilo ve shodě s městem připravit informační kancelář, která bude k dispozici vždy jeden den v týdnu. Majetkoprávní vypořádání bude mít za naši organizaci na starosti Michal Doubek, se kterým si lidé mohou domluvit individuální schůzku," řekl Marek Novotný, ředitel ŘSD Hradec Králové.

"Je třeba vypořádat celkem 161 listů vlastnictví ve dvanácti katastrálních územích celé trasy, jejíž součástí je šest objektů nemovitostí. Přesné počty listů vlastnictví a seznamy pozemků budeme mít k dispozici po zpracování čistopisu dokumentace pro stavební povolení," upřesnil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

V současné době probíhá zadání na zpracování znaleckých posudků, na základě kterých budou zahájeny výkupy celých pozemků. "Na výkupy celých pozemků totiž není nutné mít vyhotoven geometrický oddělovací plán. Výkupy zbývajících rozdělených pozemků budou zahájeny po zpracování dokumentace pro stavební povolení, po které bude následovat vyhotovení záborového elaborátu, geometrických oddělovacích plánů a znaleckých posudků," uvedl Studecký.

Informační kancelář najdou lidé ve 4. poschodí budovy Městského úřadu Trutnov, číslo dveří 407. Informace o provozní době kanceláře lze získat na webu města Trutnova www.trutnov.cz/cs/obcan/dalnice-d11/ nebo na tel. číslech 499 803 311, 499 803 305.

"Věřím, že otevření kanceláře přispěje k rychlejší a efektivnější výměně informací. V konečné fázi by tak tato spolupráce měla vést k urychlení přípravy dostavby dopravní tepny, která je pro naše město tak důležitá," dodal Ivan Adamec.

Ministr dopravy Karel Havlíček chce využít novelu takzvaného liniového zákona, kterou v pátek schválila Sněmovna, k výraznému urychlení výstavby dálnic. Jako příklad označil dostavbu D11 z Hradce Králové na hranice s Polskem, kde se má potkat s polskou S3.



„Poláci staví rychle a vypadá to, že se k hranicím dostanou v roce 2024, nám to vychází nejdříve na rok 2026. Pokud zákon začne platit od příštího roku, poslouží nám jako instrument, abychom se tam dostali alespoň stejně jako Poláci. Jinak hrozí blamáž: S3 se totiž nemůže napojit na žádnou naši silnici první nebo druhé třídy, na hranici by prostě končila. Nechtěl bych být ministrem dopravy v roce 2024 v případě, že tam Polák dorazí a skončí ve slunečnicích. To by byla evropská ostuda, fiasko,“ řekl Havlíček v rozhovoru pro lidovky.cz.



Cílem novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb zhruba o třetinu až polovinu. „Je to dopravní zákon roku,“ vyjádřil se ministr dopravy.

Podle novely stát snadněji a rychleji získá pozemky. V případě výkupu stavebních pozemků a staveb bude moci vlastník dostat až jedenapůlnásobek znalecké ceny.



Novela má umožnit státu stavět dálnice a železnice okamžitě poté, co získá přístup k potřebným pozemkům v rámci stavebního povolení.