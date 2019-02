Rychnovsko – Kroužky už dávno nejsou jen pro děti školou povinné. Chodit do nich mohou těhotné ženy, důchodci, mládež i předškoláci s rodiči. Právě zájem poslední ze skupin dnes roste a z široké nabídky domů dětí v okrese si vybere skoro každý. Je totiž velmi různorodá. „Zájem rodičů malých dětí o kroužky se každoročně zvyšuje. Naší prioritou je nabídnout jim široký výběr," prozrazuje ředitel rychnovského Déčka Josef Solár.

Do Domova dětí a mládeže v Chrudimi docházejí pravidelně děti z celého okolí za zájmovými kroužky, které nabízejí pestrou škálu volnočasovýách aktivit. | Foto: Archiv DDM Chrudim

Rodiče s dětmi od jednoho roku mohou navštěvovat sportovní, výtvarné a taneční kroužky. Jejich cena se pohybuje od 400 do 500 korun.

„Trendem je, že rodiče doprovázejí své děti do kroužků. Základem je, aby bylo dítě schopné stát. Sportovní aktivity vypadají například tak, že se cvičí s míčky či na žebřinách," popisuje ředitel.

Do Déčka od mala

Déčko si tedy vychovává zájemce o volnočasové aktivity už od plenek. A občas dokonce ještě dříve. „Vytváříme nabídku i pro těhotné ženy," poznamenává Josef Solár.

Ty pak mohou se svým již narozeným dítětem chodit na některý z kroužků a až jejich potomek povyroste a bude samostatnější, může je navštěvovat sám.

Pozadu ovšem nezůstávají ani další domy dětí v okrese a shodují se, že zájem o předškolní aktivity roste.

„Pro nejmenší otvíráme čtyři kroužky. Zájem je poměrně velký," hodnotí Petra Hladká, ředitelka kosteleckého domu dětí.

Vhodné jsou prý především pro děti od čtyř let. „Ideální věk se nedá odhadnout, je to individuální. Některé dítě může navštěvovat dům dětí od tří, jiné od pěti let," doplňuje ji ředitelka toho dobrušského Jaroslava Šafářová.

Podle ní záleží na samostatnosti a na tom, zda dítě dokáže vydržet hodinu až hodinu a půl bez rodiče .

Na Rychnovsku však nejsou v nabídce kroužků pro nejmenší pouze aktivity rozvíjející motorické schopnosti či kreativitu.

Pokud mají rodiče zájem, může se jejich dítě, a to už od kojeneckého věku, učit angličtinu.

„Nabízíme hodiny tohoto cizího jazyka už pro kojence od tří měsíců," prozrazuje Anna Josková-Abelová, lektorka kurzů podle metody pedagožky Helen Doron.

Ta spočívá v těsném kontaktu malého dítěte s cizím jazykem. „Výuka funguje na stejném principu, jakým se děti učí mateřskou řeč," popisuje učitelka.

Děti se nebiflují

Při hodině angličtiny, která vyjde na dvě stě korun, se vyučující snaží propojit cizí jazyk s reálným životem, tak aby si ho děti snadno osvojily.

„Nejde o biflování. Na děti při hodině mluvíme pouze anglicky, hrajeme hry a řeč spojujeme s běžnými věcmi – například jídlem," vysvětluje Anna Josková-Abelová.

O volnočasové aktivity však nejsou ochuzeny ani starší děti. Pro ty je nabídka pochopitelně širší a jako každoročně také plná novinek.

„Letos nabízíme včelařství, kreslení pravou mozkovou hemisférou či kroužek geologie," prozrazuje ředitelka kosteleckého domu dětí Petra Hladká.

V Rychnově si děti zase vyzkouší králičí hop. „Jedná se o přírodovědný kroužek, ve kterém se trénují domácí mazlíčci podobně jako koně na překážkách," vysvětluje ředitel Déčka Josef Solár.

A v Dobrušce se letos bude opět pracovat se dřevem. Novinka z loňského roku si našla své příznivce a řezbářský kroužek bude otevřen příští týden