Na harrachovských můstcích se v historii uskutečnilo 39 závodů Světového poháru, čtyři mistrovství světa v letech na lyžích, MS juniorů, dvě MS veteránů, přes sto mezinárodních a stovky národních závodů. Trénovali tam skokani a sdruženáři od žáků až po dospělé a vyrostlo obrovské množství reprezentantů.

„Mamut je dominantou Harrachova, lidé se tady zastaví už jen pro ten pohled,“ ukazuje k můstku starostka Harrachova Eva Zbrojová.

Realita? Skokanský areál je zavřený a pustne.

„Je strašlivá ostuda, kam to sportovní organizace nechaly dojít,“ neskrývá rozladění Jakub Janda, současný šéf skokanské části Českého svazu lyžařů, poslanec Parlamentu ČR, bývalý český reprezentant. Zlobí se i místní obyvatelé. „Vytáhli to do mrtě. A když to začne padat, nadávají na stát. Neviděl jsem ani běžnou údržbu,“ nadává starší muž. Místní spolek vyhlásil veřejnou sbírku na záchranu můstků.

„Přesně před 100 lety postavili naši předci první můstek na Čerťáku. Dnes skokani a sdruženáři nemají kde trénovat. Úroveň českého skoku a severské kombinace se dostává na úroveň rozvojových zemí,“ upozorňuje Stanislav Slavík ze spolku Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov, který vyhlásil veřejnou sbírku na záchranu můstků. Podporují ji slavní skokani Adam Malysz, Pavel Ploc, Jakub Janda, Dalibor Motejlek. Podrobnosti k veřejné sbírce najdete na www.harrachovskijumping.com.

SVAZ CHCE MS V LETECH 2024

Po letech marnosti zablikalo letos v červenci světlo na konci tunelu. Český olympijský výbor, spolek Klasický areál Harrachov, Svaz lyžařů ČR, Liberecký kraj a Město Harrachov podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při obnově a rozvoji skokanského areálu Harrachov. „Všichni jsme se shodli, že máme společný cíl, rekonstrukci celosvětově unikátního areálu, kam skoky na lyžích prostě historicky patří. Vnímám to jako novou a konkrétní startovní čáru, od které se můžeme odrazit,“ říká prezident Svazu lyžařů Lukáš Heřmanský.

Dalším krokem k záchraně harrachovského areálu má být vypracování studie. Její financování zajistí Liberecký kraj. Má stát 5 až 5,5 milionu korun. Podle studie by měla vést na mamutí můstek lanovka nebo výtah, aby místo bylo zajímavé i pro turisty. Svaz lyžařů chce v roce 2024 pořádat v Harrachově mistrovství světa v letech na lyžích. Krajští úředníci jsou k takovému plánu skeptičtí. Jen projektová dokumentace se bude podle nich zpracovávat minimálně dva roky.