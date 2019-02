Hradec Králové - Řidiči v Praze stráví za rok v kolonách jeden den. Hradečtí řidiči „jen“ 15 hodin.

Pokud jede člověk na dovolenou autem, počítá s tím, že za volantem nějakou tu hodinu stráví. Například cesta z Hradce Králové do Čechy oblíbené chorvatské riviéry Dubrovník trvá průměrnému řidiči patnáct hodin. Když se pak vrátí do východočeské metropole v době dopravní špičky a vidí před sebou kolonu, mnohdy utrousí: „To je zas na půl dne.“

Podle americké společnosti Intrix, která se celosvětově zabývá studováním dopravních zácp, rozhodně není daleko od pravdy. Průměrně totiž řidič v Hradci Králové za rok stráví ve zdejších zácpách tolik času, jako by jel zpět na dovolenou do Dubrovníku – tedy 15 hodin. V celorepublikovém žebříčku jej to řadí na čtvrté místo těsně před řidiči ze sousedních Pardubic. Ti v dopravní zácpě stráví „jen“ 14 hodin. Českému pořadí vévodí Praha, kde si šoféři z celého roku odpočítají jeden den (celosvětově je na tom „nejlépe“ Los Angeles se 102 hodinami).

Nejvetším problémem v Hradci Králové je Gočárův okruh. V době sveho vzniku byl rozhodně nadčasový, ale ani vizionář Gočár jistě nepočítal s tím, že jen v okolí hradecké fakultní nemocnice projede denně 31 tisíc aut. Z toho 4 tisíce kamionů. Americká studie příliš nepřekvapila primátora Hradce Králové Zdeňka Finka. I on poukázal na to, že budoucnost lepšího pohybu ve městě tkví i v dlouhodobě připravovaných, ale zatím nerealizovaných, stavbách.

„Příčina stavu je především na straně státu, který žene tranzitní dopravu městem, kde se kříží D11 s několika silnicemi první třídy. Bez dostavby severní tangenty a jižního propojení R35 se situace v Hradci Králové nezmění,“ míní primátor.

Faktorů, které Hradec Králové posouvají na nelichotivou čtvrtou příčku před daleko větší městské aglomerace jako Ostrava či Plzeň, je několik. Zásadní pro snížení tranzitní dopravy je dostavba velkých silničních tepen. Rychlost výstavby však dlouhodobě pokulhává za neustálým nárůstem aut v centru či okolí krajského města.

Úlevu má přinést D35

Mezi klíčovými stavbami, jež by dopravní situaci odlehčily, je často na prvním místě skloňovaná výstavba dálnice D35. Ta by svedla podstatnou část dopravy mířících z ostatních koutů republiky dál na Moravu, respektive Ostravu či Olomouc. Úlevu by podle expertů pocítila především Hradubická třída a okolí fakultní nemocnice, tedy dopravními zácpami nejvíce zasažené části Hradce.

Podle Ředitelství silnic a dálnic je začátek výstavby úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Časy této budoucí druhé nejdelší dopravní tepny na spadnutí. Stavební stroje by se mohly pustit do výstavby bezmála 13 kilometrového části D35 již v tomto roce. V současnosti řeší ŘSD výběr firmy, která stavbu provede. „Teoreticky by se mohlo začít stavět ještě letos. Na pořadu dne je teď výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký. Výstavba dílčího úseku má pak podle plánů trvat nejméně čtyři roky. Rychlostráda by se tak měla protáhnout za několik let až k Vysokému Mýtu. Po dostavbě bude D35 zásadní tranzitní spojnicí mezi Královéhradeckým krajem a Moravou. Končit bude u Lipníku nad Bečvou.

Čeklá se i na ostatní dopravní tepny

Druhou podstatnou tepnou, která by se podle expertů měla podepsat pod snížením dopravy v Hradci Králové, je dálnice D11. Na sklonku loňského léta se tato dálnice přiblížila až k branám krajského města. Podstatná ale bude její další výstavba ve směru na Polsko. Podle plánů ministerstva dopravy a ŘSD se mělo s výstavbou úseků mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří začít již v tomto roce. Pro osud stavby samotné však bude důležité, jak ministerstvo vyřeší několik podaných odvolání, respektive rozkladů, ať už zástupci ekologického spolu či soukromých vlastníků. V budoucnu pak D11 má být lapačem především kamionové dopravy směřujících do České republiky z Polska.

Dostavba obou dálnic, které na sebe mají navzájem navazovat, bude hrát pro zlepšení dopravní situace v Hradci Králové zásadní roli.

Z velkých silničních staveb stále krajské město vyhlíží i takzvanou severní tangentu. Ta v budoucnu odlehčí městu z východní strany, kdy bude u Třebechovic navazovat na exponovanou silnici I/11, která je v současnosti hlavním tahem na Ostravu a v neposlední řadě i spojnicí mezi krajským městem a kvasinskou průmyslovou zónou. Poslední zprávy však hovoří o tom, že její výstavba začne nejdříve za osm let. Pro doplnění. Podstatné zklidnění by měla do Hradce Králové vnést z jihozápadní strany takzvaná jižní spojka.

Neúnosně se plní i samotné centrum

Hradec nesužuje jen tranzitní kamionová doprava, ale i nárůst dopravy v samotném centru. Tedy tam, kam se těžké náklaďáky nedostanou. Jedním z receptů, jak se vypořádat i s tímto fenoménem, je například výstavba záchytných parkovišť na okrajích města. Nutnou podmínkou by však bylo vystavěná parkoviště propojit s městskou hromadnou dopravou. Jako dílčí způsob řešení by to uvítal například i šéf krajské dopravní policie Petr Dušek, který tuto možnost zmínil v nedávném rozhovoru pro Deník.

Ke zlepšení situace v centru města by mohl pomoci i takzvaný inteligentní dopravní systém. Ten se chystá hradecká radnice vyzkoušet na Pospíšilově třídě. Systém by měl kromě jiného pružně spolupracovat s městskou hromadnou dopravou a vyhodnocovat „inteligentně“ světelné intervaly na semaforech.

Do dopravy zasáhnou práce na silnicích

V dopravních špičkách, které se nejvíce tradičně projevují především u fakultní nemocnice či Hradubické třídě, krajské město dosahuje limitu toho, co může ještě vůbec pojmout. A právě v nejvíce exponovaných časech se negativně projeví omezení způsobená především opravami na silnicích. I v letošním roce se budou muset tradičně na tuto situaci řidiči připravit.

Na jaře například do plynulosti dopravy zasáhnou práce na takzvané Brněnské křižovatce. V místě je plánovaná částečná uzavírka. Práce se pak přesunou jen o pár stovek metrů dál ve směru na Holice, kde se začátkem léta počítá s opravou komunikace I/35. Letní měsíce pak řidičům nepřinesou žádné překvapení. Silničáři se vrhnou do tradičních oprav takzvaného průmyslového mostu přes Labe na silnici I/31. Doprava bude řízena kyvadlově.

Poloprázdná auta

Přestože s nelehkou dopravní situací v Hradci Králové je nejčastěji spojována těžká tranzitní doprava, která křižuje krajským městem ve všech směrem, a také pomalá výstavba klíčových silničních tepen, neopomenutelným fenoménem je i to, že osobní auta v ulicích města často jezdí poloprázdná. Ve většině případů v autě sedí právě jen řidič. I to je neopomenutelný faktor, který vstupuje do toho, že se Hradec Králové nechtěně umístil v rámci České republiky na jednom z předních míst žebříčku americké společnosti Inrix. Ta zaznamenává data ohledně času, který řidič stráví v pomalu pojíždějící koloně, na základě mobilních aplikací a navigací.

Kromě nepříliš povzbudivé statistiky z pohledu dopravních špuntů si krajské město vyslechlo za uplynulý rok i daleko příznivější zprávu. A to takovou, že na jeho území v roce 2017 naštěstí nedošlo k žádné smrtelné nehodě.

Kolik hodin stráví čeští řidiči za rok v zácpách:

Praha – 24

České Budějovice – 19

Brno – 17

Hradec Králové – 15

Pardubice – 14

Plzeň – 13

Liberec – 12

Olomouc – 11

Ústí nad Labem – 8

Karlovy Vary – 8

Ostrava – 7



Zdroj: inrix.com