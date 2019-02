Královéhradecko - Po necelých dvou týdnech zkomplikuje dopravu na krajských silnicích nadměrný náklad.

Průjezd nadměrného nákladu Královéhradeckem. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Dopravní omezení a výpadek proudu opět potrápí obyvatele východních Čech. A to v úterý odpoledne od 15 hodin. Bude se totiž opakovat stejná situace jako před dvěma týdny, kdy z hradeckého ZVU vyjížděla téměř dvousettunová souprava.

Čtyři dny do Litvínova

Nadměrný náklad vážící 102 tun, dlouhý 30 metrů, široký 5,4 metru a vysoký 5,3 metru se vydá na svou více než dvousetkilometrovou cestu do Litvínova. Do cíle by měl dorazit v pátek v brzkých ranních hodinách.

Omezení pocítí především obyvatelé Ostroměře, Podhorního Újezdu a Konecchlumí, kde dojde k dočasnému přerušení dodávky elektrického proudu. „Předpokládaný výpadek proudu se plánuje ve večerních hodinách mezi 18. a 24. hodinou. Snahou je, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených obcích bylo co nejkratší," uvedla mluvčí ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková. Pozor si budou muset dát také řidiči na silnicích. Ty potrápí dopravní omezení a nepříjemné kolony, s nimiž je nutno v takových případech počítat. A to především na křižovatkách a kruhových objezdech. Tato rizika se budou týkat silnice I. třídy č. 35 přes Ostroměř na Jíčín. „Větší komplikace neočekáváme. Nadměrný náklad budou následovat jak vozidla přepravce, tak vozidla policie.," uvedla mluvčí policie Lenka Burýšková.

Obří náklad poputuje z Královéhradecka dále přes střední a severní Čechy do Unipetrolu v Litvínově, kde v pátek ukončí svoji dlouhou pouť.

Helena Pondělíčková