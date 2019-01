Východní Čechy - Obrněni trpělivostí budou muset být v příštích měsících řidiči na východě Čech. V Královéhradeckém i Pardubickém kraji se kvůli rekonstrukci uzavřou některé vytížené silnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Největší silniční stavbou v Královéhradeckém kraji bude letos rekonstrukce části silnice mezi Policí nad Metují a Broumovem na Náchodsku, která je hlavní silniční tepnou při cestách na Broumovsko.

Rok po silnicích třetí třídy

Stavba za asi 100 milionů korun začne v červenci a se zimní přestávkou potrvá do konce června 2013.

„Řidiče kvůli opravě budou čekat objížďky po úzkých silnicích třetí třídy," řekl mluvčí hejtmanství Jiří Hošna a dodal, že kraj chce letos dát do oprav silnic asi půl miliardy korun.

U silnice do Broumova silničáři vedle její opravy vybudují nový stoupací jízdní pruh. Rekonstrukce se bude týkat zhruba čtyřkilometrového úseku v lokalitě zvané Pasa, kde cesta překonává hřeben Broumovských stěn.

Silnice je jedinou cestou, kudy mezi Náchodem a Broumovem jezdí kamiony, linkové autobusy či sanitky záchranářů. V první etapě prací bude silnice zcela uzavřena od středy 1. do pátku 31. srpna.

Objížďka povede přes Lachov, Bohdašín, Vernéřovice a Hejtmánkovice.

Celková délka objížďky bude 17,8 kilometru a cestu do Broumova prodlouží o téměř osm kilometrů.

V příštím roce se část silnice uzavře mezi 11. březnem a 9. červnem a objížďky cestu prodlouží o 6,5 kilometru.

Opravy za desítky milionů korun

Dopravní omezení či objížďky si vyžádají i další opravy silnic. Aktuálně je například uzavřena silnice mezi Černým Dolem a Janskými Lázněmi v Krkonoších. Z dalších významných staveb, které začnou v červenci a srpnu, Hošna jmenoval opravy silnic z Cholenice do Žlunic, z Pekla do Rovně, z Vrchlabí do Strážného a z Lázní Bělohrad do Vidoně. Některé z nich jsou rozdělené na dvě části a stavbaři je dokončí v roce 2013. Termíny a délky uzavírek u nich silničáři teprve stanoví.

Státní organizace Ředitelství silnic a dálnic v hradeckém kraji na letošní rok plánuje opravy silnic první třídy a mostů za několik desítek milionů korun.

„V tuto chvíli ale nevíme, na které akce nám prostředky budou přiděleny," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Dodala, že u oprav živičných povrchů se počítá pouze s krátkodobými uzavírkami nebo částečným omezením provozu. V současnosti je objížďka v Trutnově, kde se opravuje most na hlavním tahu z Trutnova do Krkonoš. Objížďka vede po místních komunikacích a potrvá do konce října.

Na D11 se chystají archeologové

Na dlouho připravované stavbě posledního úseku dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové se letos chystá archeologický průzkum. Samotná stavba 2,5 kilometru dálnice za asi 1,5 miliardy korun by měla začít v březnu 2013 a hotova by měla být do října 2014.

Minimum staveb na Pardubicku

V Pardubickém kraji se letos kvůli nedostatku peněz počítá s minimem silničních staveb a velkých oprav.

Chystá se jen několik akcí, například první etapa přestavby křižovatky u Parama v Pardubicích.

Asi největší letošní akcí je přestavba křižovatky Paramo – Trojice na silnici I/37 v Pardubicích. Začne první etapou. V té by se měl opravit nadjezd u závodiště. Už začalo výběrové řízení na zhotovitele.

„V I. etapě stavby na I/37 se rozšíří vozovka na nadjezdu u závodiště na úkor chodníků. Zároveň se vybuduje lávka pro pěší a cyklisty a navazující podchod pod větví křižovatky. Rozsah omezení dopravy v průběhu stavby bude stanoven po dokončení výběrových řízení," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Rychlejší cesta do Hradce

Další stavby se letos dokončují. Jako první zmizí dopravní omezení na výjezdu z Pardubic směrem na Hradec Králové. Čtyřpruh z Pardubic do Opatovic nad Labem se kompletně otevře na konci května.

Poslední etapa stavby u Opatovic by měla být hotová v červnu 2013. Stavba silnice se ale řidičů dotkne pouze minimálně.

V průběhu července by měl být otevřen nový most na silnici I/37 u Trhové Kamenice. Nahradí stávající příliš úzký most, odstraní se i nevyhovující směrové a výškové vedení navazujících úseků silnice.

Zúžení na úseku zvlněné dálnice

Letos také začala oprava zvlněného povrchu na dálnici D11, která krajem částečně prochází. V letních měsících budou opravy dál pokračovat a to na různých místech po obou stranách dálnice. Řidiči by tam měli počítat se zúžením a případným zdržením.

Na silnicích druhé a třetí třídy nejsou plánované žádné větší opravy ani investiční akce.

„Letos je nedostatek finančních prostředků, a tak s žádnými většími akcemi nepočítáme," uvedl ředitel SÚS Pardubického kraje Miroslav Němec. Změna by podle něj mohla přijít v následujících letech, protože se připravují regionální operační programy, které by silnicím mohly pomoci.