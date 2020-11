Do nemocnice dorazily jako poděkování zdravotníkům v první linii také zákusky z cukrárny na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou, kterou provozuje Jana Burketová. To, co nyní zakouší personál v nemocnicích, dobře ví. "Dcera pracuje v nemocnici v Hradci," vysvětluje.

Svoji cukrárnu musela zavřít. "Takže v podstatě nemůžeme dělat téměř nic. Je to těžká doba pro každého, snažíme se tak nějak přežít a doufáme, že to bude lepší," říká.

Okénkový prodej její obchod nespasí. "Spíš nefungujeme, protože co by lidé objednávali, když nemají co slavit? I kdybychom měli otevřené okénko, přijdou dva lidi za den. Sice je hezké, že jsme doma pro rodinu, ale těžké, když jste doma zadarmo. Ještě ani nevíme, jak je to s podporou od státu, protože to máme jako vedlejší činnost. Je to složité," přiznává Jana Burketová.

Zdravotníkům v rychnovské nemocnici darovali své balíčky i provozovatelé penzionu a restaurace Kozí Chlívek v Deštném v Orlických horách či Hostince U Hubálků v Kostelecké Lhotě.

"Poté, co jsme museli zavřít, jsme chtěli rozběhnout alespoň nějakou činnost v naší hospůdce. V tu chvíli jsme se také cítili tak trochu těžce, začali jsme s tím bojovat. V souvislosti s tím nás napadlo, že bychom podpořili také někoho, o kom si myslíme, že už má toho taky dost a že by to také mohlo přinést trochu dobré nálady," líčí, jak se zrodil nápad obdarovat svačinkami rychnovské zdravotníky, Pavel Hubálek.

Kuchyně rodinné restaurace jede dál, i když dovnitř hosté nemohou.

"Zkušenost z jara nám pomohla, byli jsme určitě připravenější. Zřídili jsme Hu Hu Drive. Nemusíte u nás k okénku. Objedete hospodu zezadu a my podáme objednané věci přímo do aut. Musím říct, že to má mírně stoupající tendenci. Zájem je. Ale není to nic, co by znamenalo jistotu přežití. Bez nějaké minimální podpory od státu by to přežití možné nebylo. Anebo by muselo dojít k velké redukci zaměstnanců a tak dále," podotýká.

Na podzim se přitom restaurace tradičně těší větší návštěvnosti. "Už od druhé poloviny listopadu se navíc konají vánoční večírky a to je teďka všechno pryč. Myslíme si, že na tržbách budeme tak mírně nad polovinou toho, co jsme měli loni," odhaduje Pavel Hubálek.

Restaurace u Krbů v Albrechticích nad Orlicí vsadila na prodej přes okénko a rozvoz jídel. Vesnice přitom patřila k obcím nejvíce zasaženým koronavirem a provozovatelé zmíněné restaurace se rozhodli pomoci. Lidem v karanténě a izolaci nabídli za zvýhodněnou cenu dovoz jídel a také možnost zajištění nákupu potravin. "Když člověk sedí v hospodě, tak přemýšlí, co dělat. Albrechtice nad Orlicí na tom nebyly dobře," říkají.

Jak současnou situaci zvládá sama restaurace a její personál? "Člověk se s tím musí nějak poprat, co jiného mu zbývá."

Pomáháme regionu



Na Rychnovsku se snaží podpořit podnikatele, živnostníky či farmáře v nelehké době projekt Pomáháme v regionu. Prostřednictvím facebooku informuje veřejnosti o jejich službách a nabídce, ale třeba i tom, jak pomáhají oni sami.