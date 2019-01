Východní Čechy - Řeky ve východních Čechách začaly po víkendovém vzedmutí hladin přechodně klesat, přichází však vydatný déšť.

Ilustrační foto | Foto: ČČK Chrudim

Hladiny řek, které o víkendu stoupaly, začaly včera díky nočnímu ochlazení klesat. Na horách totiž klesly v noci teploty až na -15 °C a sníh tak přestal tát. První stupeň povodňové aktivity platil včera ráno již jen na Cidlině v Novém Bydžově, a i tam byl brzo odvolán.



V neděli ráno v Cidlině dosahovala hladina 195 centimetrů, včera odpoledne to bylo už jen 130 centimetrů.

Otázkou však je, co s odtáváním toků udělá přicházející oteplení a déšť.



„Ten by mohl situaci v dalších dnech zkomplikovat. Pršet začne na horách od západu už v úterý, ve středu bude příliv teplého vzduchu zesilovat. Teplejší počasí bude trvat až do soboty, nad nulou bude přes den i na horách,“ uvedla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.



Situaci na řekách navíc může nadále komplikovat odchod ledových ker a jejich hromadění v podobě ledových bariér a nápěchů.



Včera s ním bagry bojovaly v Záměli na Divoké Orlici na Rychnovsku. Bariéra se také vytvořila na Metuji v Novém Městě nad Metují–Krčíně, na Labi ve Špindlerově Mlýně a také na soutoku Labe s Úpou v Jaroměři.



„Situací se o víkendu zabýval krizový štáb, nahromaděné kry však v neděli před polednem povolily a voda začala opět odtékat,“ řekl starosta Jaroměře Jiří Klepsa.



Podle něj kvůli ledovým krám na soutoku Labe a Úpy vytopila voda dva sklepy, žádné větší škody ve městě nezpůsobila.



Už v noci z pátku na sobotu vodohospodáři uvolňovali ledové kry na Javorce ve Starých Smrkovicích.

(kim, čtk)