Královéhradecko, Havlovice - Nejznámější košt slivovice a dalších pálenek v kraji se odehrál v sobotu v Havlovicích na Úpicku. Přihlášených bylo 742 vzorků, nejzdatnější ochutnávači jich zvládli vypít až sto.

V sále místního Kulturního domu to bzučí jako v úle. Přestože z pódia hraje kapela, hloučky lidí sedící u stolů, nebo postávající u pultů, jsou hlučnější. Není divu. Téměř tři stovky lidí ochutnávají ty nejlepší pálenky a živě o nich diskutují. Vítejte na 12. česko-slovenském koštu slivovice!



Degustovat se začíná hodinu po poledni. Hned u vstupu vítají návštěvníky pořadatelé v krojích, jak jinak, první malou štamprlí slivovice. „Žádné opíjení, chceme ochutnávat!“ hlásí Ladislav Vacek, který s kamarády přijel z Broumova.



Krátce mrknou do seznamu pálenek a hned si nechávají nalévat první vzorky. „Slivovice hlavně nesmí mít ocas, a po dopití by ze sklenky mělo být cítit ovoce,“ přikyvují.