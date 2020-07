O nejednotnosti koalice v otázce správce stavby fotbalového stadionu se vědělo už před jednáním. Nejmenší koaliční strana Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ) předem avizovala, že výběr společnosti Arcadis nepodpoří. Návrh nakonec prošel zejména díky pomoci komunistů. Zastupitelé ZPHZ nepodpořili ani přidělení zakázky na stavbu lávky přes Labe v lokalitě Aldis společnosti SMP CZ.

Další problémy

I v tomto případě jim vadila vysoká částka. "Opět se ukázalo, že ta lávka nejde postavit za rozumné peníze. Ta částka je šílená," řekl Deníku předseda zastupitelského klubu ZPHZ Adam Záruba. I lávka ale nakonec prošla. Pomohly především hlasy nejsilnější opoziční strany HDK.

Oproti předpokladům přišly pro koalici i další problémy. Investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) neskrýval zklamání poté, co mu zastupitelé odmítli schválit externího poradce za 700 tisíc korun. Pro hlasovali všichni zastupitelé za ODS a ANO, ale pouze jeden ze tří zastupitelů ZPHZ. Protože nikdo z opozice tentokrát koalici nepomohl, návrh neprošel.

Jeden návrh neprošel hned dvakrát

Své zklamání zažila i nejsilnější strana na hradecké radnici. Ani nadvakrát neprošel návrh náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO), aby se město vzdalo předkupního práva na budovu základní školy Sion v ulici Kleinerových. Napoprvé o jediný hlas ve chvíli, kdy si z jednání na chvilku odskočil náměstek Bláha. To Pourovou očividně rozladilo a po jeho návratu přímo před ním bouchla deskami o stůl.

Bizarní scéna se pak odehrála o dvě a půl hodiny později. Předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup se chtěl k tomuto bodu vrátit a zažádal o dohadovací řízení. To překvapilo opoziční zastupitele, kteří začali zjišťovat, zda je to po tak dlouhé době vůbec možné. "Není to už trochu trapné vyhlašovat nové hlasování pokaždé, když koalici nevyjde potřebný počet hlasů?" ptala se zastupitelka za HDK Romana Dusová.

Jelikož v jednacím řádu ovšem žádná lhůta není uvedená, primátor k hlasování o dohadovacím řízení svolil. V tu chvíli ovšem náměstek Bláha opět zamířil od svého hlasovacího místa.

„Jirko, seď tam"

"Není přestávka, pojď sem. To je marný," ozvalo se nejprve z úst Pourové. I se zapnutým mikrofonem pak pobavil zastupitele primátor Alexandr Hrabálek (ODS). "Jirko, prosím tě, seď tam, vždyť budeme hlasovat," ozvalo se z úst primátora a v sále se ozval hlasitý smích. Návrh ovšem ani napodruhé neprošel. K ODS a ANO se opět nepřipojili zastupitelé ZPHZ.

Ačkoliv nejdůležitější hlasování pro koalici v pondělí dopadlo dobře, napětí tak rozhodně nezmizelo.

"Kladu si otázku, jestli vůbec ještě nějaká spolupráce existuje. Můžeme mít na některé věci různý názor, ale měli bychom společně pracovat pro město a nikoliv pro své ambice a zviditelnění. Budu od kolegů ze ZPHZ žádat vysvětlení, jak si to představují dál. Pokud nenajdeme smysl naší práce, pak nemá smysl koalici zachovat," řekla k situaci náměstkyně Pourová z hnutí ANO.

Zárubu ovšem taková slova nechávají v klidu. "Paní náměstkyně si to s námi vyříkává prakticky pokaždé, když se vidíme, to už je takový folklór. My ale snahu pokračovat ve spolupráci stále máme. Žádná jiná varianta zatím není na stole a město musí mít vedení," uzavřel předseda klubu ZPHZ.