Soukromá škola, která má denně pod dohledem 120 žáků, o nich podle Jiterského má přehled. Učitelé vidí, když někdo vykazuje příznaky nachlazení a jsou schopni okamžitě reagovat.

„Řešení, že budou 14 dnů doma a pak se všichni vrátí, mně připadá neefektivní. Zavřít by se měly i mateřské školy, doma by měli zůstat po celou inkubační dobu také rodiče. Pak je šance zachytit nakažené. Pokud to bude polovičatě, část rodičů bude docházet do zaměstnání a děti do školky, tak to žádný efekt nemá,“ domnívá se ředitel.

Paradoxně v budově základní velišské školy, kam školní děti nemohou, se nachází obecní školka, která je nadále v provozu. „Školku zavřeme jen ve čtvrtek a v pátek, od pondělí bude zase funkční,“ doplňuje aktuální informace starostka obce Naďa Bíšková.

Ředitel Jiterský vnímá těžkosti rodičů, kteří nemohou nechat své děti doma bez dozoru. Nabízí jim hlídací službu v domácnostech některých pedagogů.

„Zatím v domácnosti nikoho nemáme, ale jsme připraveni, že rodičům určitě pomůžeme. Rozumím tomu, že situace není pro rodiny jednoduchá,“ uvedl Jan Jiterský.

Školáci, kteří asi jako jediní mají z „koronavirek“ radost, rozhodně zahálet nebudou. Učitelé jsou s nimi v kontaktu prostřednictvím EduPage, kam jim zadávají úkoly.