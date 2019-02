Hradec Králové - Téměř poplašné zprávy se na konci srpna šířily mezi studenty hradecké Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku.

Dokončování praktických maturitních prací žáků Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástroju a nábytku v Hradci Králové. | Foto: Deník / Michal Fanta

Rozsáhlá oprava školní budovy se zkomplikovala natolik, že v ní nebylo možné zahájit výuku, a kolovaly zvěsti, že začátek školního roku se posune o několik týdnů. Školní rok zde nakonec začal - ale ve velkém provizoriu. Učí se v tělocvičně, v přednáškové místnosti sousední školy a hlavně na internátu.

„V září se měly děti učit už ve dvou patrech školy, ale v srpnu se ukázalo, že to nepůjde,“ říká ředitel školy Jan Opitz. I když stavbaři zprvu měli čtrnáctidenní rezervu, začaly se při rekonstrukci hromadit velké a nečekané stavební problémy. Objevily se praskliny u výtahu a pod dlažbou, dokončení prací se tak posunulo o měsíc a půl a bylo nutné situaci řešit.

„Kraj se nám snažil pomoci získat kapacitu v okolních školách a jejich ředitelé s námi byli solidární, což je v situaci, kdy spolu střední školy spíše navzájem bojují o studenty, velmi pěkné,“ ocenil pomoc kolegů ředitel.

Jenže prostory, které se nabízely, byly na různých místech ve městě, a to by byla velká komplikace. Proto došlo na internát. Během dvou dní se tam podařilo ze školy přestěhovat většinu věcí a zařídit improvizované učebny, aby výuka mohla začít.

„Měl jsem z toho hrůzu. Ale teď to vypadá, že nás to spíše semklo. Někdy mi to přijde spíše jako nějaká teambuildingová akce,“ vypráví Jan Opitz. Podle něj výuka v provizorních a někdy i stísněných prostorech jako by děti sblížila a zlepšila i vztahy mezi studenty a vyučujícími.

Leckdy je to náročné, například v tělocvičně se souběžně koná výuka tří ateliérů a jedné dílny, a aby se navzájem nerušily, chce to velkou míru ohleduplnosti. Děti s tím ale podle ředitele problém nemají, dokonce samy začaly mluvit šeptem. Výtvarníkům se prý navíc v tělocvičně, kde mají hodně světla, začalo líbit. „Bojím se, že bude hodně těžké je odtud dostat,“ směje se Jan Opitz.

Mezitím náročná rekonstrukce dvou budov, která má stát 33 milionů korun, pokračuje. I když škola čekala spíše problémy při opravě budovy v areálu Petrofu, ve skutečnosti nastaly v budově na ulici 17. listopadu. Měla být předaná do poloviny října, nyní však vedení školy i stavbaři slevili. „Do konce října snad bude hotová aspoň část,“ doufá ředitel.